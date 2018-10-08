Ужасный Град со стороны Приднестровья стал неприятным осенним сюрпризом для...

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Общество
Во всех ведущих странах мира по сей день выпускаются или находятся на вооружение аналоги советских боевых машин, оснащенных реактивной системой залпового огня, когда-то в народе прозванные "Катюша".
Широкое и массовое распространение получили модификации и версии РСЗО "Ураган". На сегодняшний день они находятся на вооружение примерно в 50 странах мира. Например, в Советской Молдавии было на вооружение 14 этих боевых машин.
Основное предназначение и преимущество такого рода вооружения в том, что боевое применение эффективно при стрельбе по большим площадям. Залп дивизиона "Градов" накрывает площадь около 2 гектаров. При этом стоимость одного полного, стандартного залпа дивизиона в таком случае колеблется в зависимости от типа применяемых снарядов, начиная со 125 тыс. долларов и до 1 млн. долларов!
Но настоящей, неожиданной новостью стало то, что сегодня в Приднестровье разработана очередная версия "Града" и налажен выпуск этих боевых машин на промышленной основе.
Версия приднестровских оружейников отличается от традиционной версии "Града" и интересующие читатели увидят эти отличия в количестве направляющих, число которых 48 взамен общепринятых 40.
Не известно, нашли ли рынок сбыта своей продукции власти Приднестровья и как будет осуществляться эта торговля оружием этой де-юро непризнанной республикой.
А в рядах молдо-румынских националистов и унионистов демонстрация приднестровскими властями этого вооружения уже вызвала бурю эмоций, соответствующую их реваншистской политике.
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