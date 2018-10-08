Ужасный Град со стороны Приднестровья стал неприятным осенним сюрпризом для...

Во всех ведущих странах мира по сей день выпускаются или находятся на вооружение аналоги советских боевых машин, оснащенных реактивной системой залпового огня, когда-то в народе прозванные "Катюша".

Широкое и массовое распространение получили модификации и версии РСЗО "Ураган". На сегодняшний день они находятся на вооружение примерно в 50 странах мира. Например, в Советской Молдавии было на вооружение 14 этих боевых машин.

Основное предназначение и преимущество такого рода вооружения в том, что боевое применение эффективно при стрельбе по большим площадям. Залп дивизиона "Градов" накрывает площадь око­ло 2 гектаров. При этом стоимость одного полного, стандартного залпа дивизиона в таком случае колеблется в зависимости от типа применяемых снарядов, начиная со 125 тыс. долларов и до 1 млн. долларов!

Но настоящей, неожиданной новостью стало то, что сегодня в Приднестровье разработана очередная версия "Града" и налажен выпуск этих боевых машин на промышленной основе.

Версия приднестровских оружейников отличается от традиционной версии "Града" и интересующие читатели увидят эти отличия в количестве направляющих, число которых 48 взамен общепринятых 40.

Не известно, нашли ли рынок сбыта своей продукции власти Приднестровья и как будет осуществляться эта торговля оружием этой де-юро непризнанной республикой.

А в рядах молдо-румынских националистов и унионистов демонстрация приднестровскими властями этого вооружения уже вызвала бурю эмоций, соответствующую их реваншистской политике.