Жизнь продолжается на Дне вина – подведены итоги конкурса

Мнения в среде гражданского общества и политиков опять разделились на два лагеря. Общество разделил взрыв.

Одни негативно высказываются о том, что на главной площади Кишинева продолжается праздник, на телевидении идут развлекательные передачи, в то время, как общество и прогрессивная часть политиков, в частности от партии социалистов, организовывают помощь пострадавшим в ночной трагедии на Московском проспекте, 11. Другие выражают также соболезнования, но не считают пока возможным и экстренно необходимым объявить траур.

Какие же известия, тем временем, приносят нам информационные агентства с продолжающего Дня вина:

Стали известны победители конкурса «Золотая бочка 2018», они были награждены в рамках Национального дня вина, сообщает Государственное информационное агентство МОЛДПРЕС.

А в Торгово-промышленной палате уточнили, что в 16-м конкурсе «Золотая бочка» приняли участие более 400 домашних вин, из которых 105 образцов прошли на национальный этап. Оценку домашним винам давали профессиональные дегустаторы.

Серджиу Харя, президент ТПП, отметил, что из года в год в конкурсе "Золотая бочка" принимают участие все большее число виноделов и популярность конкурса растет. Главным призом конкурса стала бочка на 100 литров. Награда нашла победителей в лице семи победивших в разных номинациях виноделов.

В номинации "Лучшее белое вино из технических сортов" победила Татьяна Агач из с. Бутень Хынчештского района

В номинации "Лучшее красное вино" победил Сергей Сары из Комрата.

В номинации «Молодое вино из смешанных сортов» награды за лучшее белое вино удостоен Василе Ногай из с. Кажба Глоденского района, а за лучшее красное вино – Николай Панько из с. Пеливан Оргеевского района.

Победителем в номинации «Розовое вино» стал Игорь Донцу из Кэушень. Иордан Саранди из с. Этулия Вулканештского района получил награду за лучшее белое десертное вино.

Производителем лучшего красного десертного вина стал Ион ​​Николенко из Кэушень.

В рамках 16-го конкурса было представлено около 8000 образцов вина, из которых более 160 стали победителями.