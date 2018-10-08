Мощнейшая магнитная буря обрушится на жителей Молдовы

В октябре нас ожидает целый ряд магнитных бурь, а сильнейшая из них обрушится на жителей Молдовы уже сегодня.

Магнитные бури случаются из-за вспышек на Солнце. Это явление крайне опасное и, к сожалению, неизбежное. Предстоящая магнитная буря будет очень мощной. Она продлится два дня, что особенно чревато для здоровья людей. Сегодня, 7 октября, ожидается магнитная буря уровня G1, а в понедельник, 8 октября с 9:00 до 15:00 уровень магнитных возмущений приблизится к отметке G2.

Магнитные бури представляют довольно серьезную угрозу для здоровья людей. Особенно их опасаться нужно людям, имеющим хронические болезни, поскольку в такие периоды часто происходят обострения. Также негативному воздействию магнитных бурь подвержены люди, страдающие гипертонией.

Магнитная буря может спровоцировать сильные головные боли, скачки давления, боли в суставах, обострение хронических болезней, повышенную раздражительность и даже вспышки гнева и ярости не только у людей метеозависимых, но и тех, кто не относит себя к их числу. Особенно остро это будет ощущаться 8 числа, когда магнитная буря достигнет своего пика.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от негативного влияния магнитной бури, следует придерживаться советов специалистов. Самое главное – это полноценный отдых и сон, хотя в эти дни у многих людей не исключены проблемы с появлением бессонницы. Питание должно быть сбалансированным и легким. Не стоит ни голодать, ни перегружать себя тяжелой пищей. Нахождения на открытом солнце лучше избежать. Легче пережить надвигающуюся магнитную бурю помогут положительные эмоции.