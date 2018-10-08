Рост банковских кредитов: В августе выдано кредитов на 500 млн больше, чем в июле

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Экономика
Наибольший объем кредитов - свыше 150 миллионов - пришелся на предприятия пищевой промышленности. Потребительские займы составили почти 145 миллионов леев. Кредиты на строительство и покупку жилья - 134 миллиона леев.
Как отмечают аналитики, рост интереса к ипотечному кредитованию объясняется популярностью программ займов под государственные гарантии Prima casă.
Также банки сообщают об улучшении качества кредитных портфелей. Уровень невозвратных кредитов к концу августа лишь немногим превышал 14%.
Доходы банков составили свыше миллиарда леев.
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