Главная Спасатели извлекли из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке. Это 30-летняя мать и ее четырехлетний сын На поиски ушли сутки. Спасателям в проведении операции помогали представители

одной из строительных фирм. Во двор дома, где произошла трагедия, несут свечи, цветы и игрушки. Волонтеры установили палатку для сбора продовольствия и вещей пострадавшим. - Что здесь? - Крупы, сахар, соль. Вот здесь сахар и соль, подсолнечное масло, макаронные изделия. Призывы о помощи людям, оставшимся без крова, появились в социальных сетях. Волонтеры также помогают пожарным и строителям в предотвращении дальнейшего обрушения стен дома, где произошел взрыв газового баллона. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжалась до поздней ночи.

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