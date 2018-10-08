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Спасатели извлекли из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке
08.10.2018

Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке. Это 30-летняя мать и ее четырехлетний сын

На поиски ушли сутки. Спасателям в проведении операции помогали представители 
одной из строительных фирм.

Во двор дома, где произошла трагедия, несут свечи, цветы и игрушки.

Волонтеры установили палатку для сбора продовольствия и вещей пострадавшим.

- Что здесь?

- Крупы, сахар, соль. Вот здесь сахар и соль, подсолнечное масло, макаронные изделия.

Призывы о помощи людям, оставшимся без крова, появились в социальных сетях.

Волонтеры также помогают пожарным и строителям в предотвращении дальнейшего обрушения стен дома, где произошел взрыв газового баллона.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжалась до поздней ночи.


 
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