Спасатели извлекли из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке

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Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела двоих погибших при взрыве на Рышкановке. Это 30-летняя мать и ее четырехлетний сын
На поиски ушли сутки. Спасателям в проведении операции помогали представители
Во двор дома, где произошла трагедия, несут свечи, цветы и игрушки.
Волонтеры установили палатку для сбора продовольствия и вещей пострадавшим.
- Что здесь?
- Крупы, сахар, соль. Вот здесь сахар и соль, подсолнечное масло, макаронные изделия.
Призывы о помощи людям, оставшимся без крова, появились в социальных сетях.
Волонтеры также помогают пожарным и строителям в предотвращении дальнейшего обрушения стен дома, где произошел взрыв газового баллона.
Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжалась до поздней ночи.
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