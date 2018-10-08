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Общество
Все столичные здания, где используются газовые баллоны, будут проинспектированы
08.10.2018

Все столичные здания, где используются газовые баллоны, будут проинспектированы. Такое решение мэрия приняла после взрыва в многоэтажке на Московском проспекте.

Кишиневцам рекомендуется точно соблюдать правила использования газовых установок и баллонов. Тех, кто заметил угрозу взрыва в жилых помещениях или заведениях, просят обращаться в центральную диспетчерскую мэрии.

Операторы работают в режиме нон-стоп, а вся поступающая информация немедленно передается в претуры секторов, управления торговли, жилищно-коммунального хозяйства и другие профильные учреждения.


 
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