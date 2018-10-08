Пакеты из крахмала и скидки: как Молдова будет бороться с полиэтиленом

Отказ от полиэтиленовых пакетов в Молдове начнется с 2019 года. Он будет проходить в несколько этапов, заявила начальник управления предупреждения загрязнения и менеджмента отходами министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Светлана Болокан.

Пакеты станут изымать из коммерческого оборота в зависимости от толщины материала, из которого они изготовлены. Так, в следующем году запретят продажу пакетов толщиной свыше 50-ти микрон, в 2020-м – меньше 50-ти микрон. Тонкие пакеты, которые на данный момент продаются в супермаркетах, должны исчезнуть из обращения в 2021 году.

Как отметила Болокан, ежегодно каждый житель Молдовы использует примерно 150 пластиковых пакетов. Решить проблему с помощью их переработки не представляется возможным, поскольку это не всегда экономически выгодно. После использования пакеты, как правило, загрязняются, и на очистку такого сырья нужно тратить дополнительные ресурсы, в частности – электроэнергию.

"У нас очень мало перерабатывающих компаний, которые могли бы утилизировать данные продукты. Их надо довести до качества вторсырья, чтобы можно было произвести и другие компоненты", — пояснила Болокан.

Тряпичные сумки, авоськи и бумажные пакеты – не единственная альтернатива полиэтилену. Как пояснила Болокан, пакеты могут быть сделаны из биоразлагаемого материала, например, из крахмала.

"У нас поля полны кукурузы, поэтому не думаю, что с сырьем будет проблема", — добавила чиновница.

Новые технологии должны быть внедрены в течение трех лет, чтобы к 2021 году гражданам было, чем заменить привычные пластиковые пакеты. Дополнительные обязанности лягут и на импортеров этого вида товара.

"Мы сейчас разрабатываем нормативный акт, который будет регламентировать конкретные действия по утилизации упаковок всех видов. Поэтому у поставщиков будет ответственность по изъятию из всей системы определенных упаковок, то есть установленной процентной доли. Мы ставим цель по возвращению отходов", — рассказала Болокан.

Предполагается, что будет создана общая система, которая отобразит поставки в страну упаковочного материала. Наряду с ней введут систему отчетности по изъятию уже использованной упаковки.

Пока же, как пояснила чиновник, внести вклад в борьбу с пластиковыми пакетами предлагается супермаркетам. Одна из идей сводится к тому, чтобы стимулировать граждан, которые приходят в крупную сеть с уже использованным пакетом от той же фирмы. Не исключено, что таким покупателям сделают скидку.