Главная Спасатели обнаружили еще одного погибшего в доме на Рышкановке Накануне поздно вечером были найдены тела еще двоих погибших. Это 30-летняя мать и ее четырехлетний сын, передает publika.md На поиски женщины и мальчика ушли сутки. Спасателям в проведении операции помогали представители одной из строительных фирм. Четвертая жертва взрыва газового баллона в многоквартирном доме - 77-летний мужчина. Он скончался в больнице. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается до сих пор. Пожарные, полицейские и родственники пропавших без вести находятся на месте происшествия.

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