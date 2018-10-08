Спасатели обнаружили еще одного погибшего в доме на Рышкановке

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Накануне поздно вечером были найдены тела еще двоих погибших. Это 30-летняя мать и ее четырехлетний сын, передает publika.md
На поиски женщины и мальчика ушли сутки. Спасателям в проведении операции помогали представители одной из строительных фирм.
Четвертая жертва взрыва газового баллона в многоквартирном доме - 77-летний мужчина. Он скончался в больнице.
Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается до сих пор. Пожарные, полицейские и родственники пропавших без вести находятся на месте происшествия.
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