КМС выделил 10 млн леев на ремонт многоэтажки на Рышкановке

10 миллионов леев выделил Кишиневский муниципальный совет из резервного фонда на ремонт многоэтажки на Московском проспекте, поврежденной в результате взрыва.

Еще три миллиона пойдут на оказание помощи пострадавшим. Решение приняли на экстренном заседании, созванном исполняющим обязанности мэра Русланом Кодряну. Чиновник также предложил перенаправить другие 10 миллионов, выделенные ранее на покупку соцжилья, в маневренный фонд.

"У нас, в случае таких трагедий, должно быть маневренное жилья. Чтобы мы могли сразу предоставить приют гражданам, которым нужно найти жилье. Мы говорим о 10 миллионах и о процедуре приобретения квартир", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Тем временем, Агентство государственных услуг занялось оформлением документов для пострадавших. Первой их получила женщина, в чьей квартире произошел взрыв. Сейчас она находится в больнице, поэтому в учреждение обратилась ее сестра.

"Другие граждане, которые остались без удостоверений личности после взрыва, могут обратиться в кризисную ячейку прямо на месте происшествия, или в офис Агентства государственных услуг по улице Александра Пушкина", - сказал пресс-секретарь Агентства государственных услуг Лаура Игнат.

Гражданам, кто не может лично добраться до офиса Агентства, услуги предоставят на месте.