За наведение порядка в службе такси платит пассажир

1 октября вступили в силу изменения в Кодекс автомобильного транспорта, касающиеся работы служб такси. Теперь машины должны быть оснащены зарегистрированными кассовыми аппаратами, а в случае невыдачи чека пассажиры могут не платить. Бизнес приветствует принуждение к легальности. Но заплатит за это пассажир. Уже сейчас стоимость проезда из любого района Кишинева в аэропорт начисляется во многих фирмах по междугороднему тарифу. Официальные перевозчики аэропорта «Taxi 14110» и «Taxi 14008» работают по тарифу 3,60 лея за километр. Также пассажир оплачивает час простоя в пробке – 55-65 лей.

Подробно о тарифах и себестоимости услуг такси по новым правилам «Молдавским ведомостям» рассказал заместитель главы патронатной ассоциации перевозчиков Андрей Тоакэ.

27 лет на установку европейских правил

- Первый этап развития службы такси в Молдове охватил период с 1991 по 2002-2003 годы. Тогда службы такси работали по патенту, который администрировали по определенным правилам. После 1997 года была установлена стоимость патента в 350-400 лей. С 2007 года в машинах стали устанавливать кассовые аппараты - фирмы пытались получить доход. За неиспользование кассового аппарата установили штраф в 5000 лей. Когда его стали взимать, обнаружили: водители умышленно не предоставляли чек, и компанию наказывали. На том этапе не утверждали формулу доходов водителей и формулу их налогообложения. Это было серьезное упущение.

В 2014-м парламент принял Кодекс автомобильного транспорта. Впервые был утвержден регламент работы такси, в него вошли многие европейские правила. Одним из главных требований стало наличие двух третей собственных или взятых в лизинг машин. Это потребовало существенных инвестиций в обновление парка транспортных средств.

Сейчас внедряется четвертый, последний этап реформы службы такси. Он связан с правилами налогообложения и создаст условия развития бизнеса.

Во всем мире такси работают по особым правилам налогообложения. Мы к этому шли 27 лет. Через год-два будет определенный порядок.

Новая формула налогообложения

- В доход водителя будет включена ежедневная выручка, рассчитанная исходя из обязательного выполнения не менее 23-25 заказов. В случае выполнения такого плана личный доход водителя составит не менее 400 лей в день. При 25 рабочих днях в месяц это будет 10 тысяч лей.

С этой суммы водитель платит 500 лей подходного налога, 702 лея в фонд социального страхования и 338 лея в медфонды. Итого 1540 лей. Если выручка будет больше - из разницы между 10 тысячами лей и начисленным месячным доходом будет удержан подоходный налог по ставке 12 процентов.

Компания осуществляет стопроцентное техническое облуживание и обеспечивает нефтепродуктами

- Водители получают для работы автомобиль, компания осуществляет его стопроцентное техническое облуживание и полностью обеспечивает нефтепродуктами. Ее затраты – 700-800 лей в день. Чем больше парк, тем меньше затрат на одну машину.

В затраты включены 20 показателей, включая износ и техническое обслуживание, стоимость нефтепродуктов, страхование, информационные услуги, интернет, подоходный налог и налоги в НКСС и НКМС, расходы на мытье машин и 10 процентов админрасходов. Все легальные компании в первые два года решили работать без прибыли, не поднимать тариф, чтобы не отпугнуть клиентов.

В Молдове 25-30 компаний, в составе патроната – 12, остальные – нелегалы, без таксометров, без материально-технической базы. Себестоимость поездки у них дешевле на 50 процентов.

Как формируются новые тарифы

- В Молдове еще недавно была фиксированная цена проезда – 35,40,50 или 80 лей. Но реформа вошла в противоречие с этой практикой. Сейчас внедрили общемировую практику расчета тарифа, в него входит стоимость подачи машины, километр проезда и цена часа простоя в пробке – 55-65 лей, примерно лей за минуту. Стоимость посадки - 23-25 лей.

При средней протяженности поездки по Кишиневу 4,7 километра и простое 12 минут стоимость поездки составит 47-53 лея. Если есть пробки – добавляется лей за минуту простоя. Тарифы поездок в аэропорт устанавливает компания. Некоторые берут по городскому тарифу, но есть и те, кто работают по междугороднему тарифу, при этом стоимость поездки в Ботаники в аэропорт составит 90 лей, с Боюкан (последние дома по улице АлбаЮлия) – 150-160 лей.

Протяженность поездки с Боюкан до Ботаники - 10 километров, до аэропорта - 23 километра. При определении стоимости поездки по городскому тарифу 2,95 – 3,00 лей, стоимости подачи машины 23,5 лей, и,если не учитывать время простоя, стоимость поездки в аэропорт составит 91 лей. Но машина из аэропорта может вернуться пустой. Практика повышения тарифа при поездке в аэропорт применяется во многих странах.

Для того, чтобы услуги такси были качественными, а цены – приемлемыми, аэропорт заключает соглашение с определенной службой такси, которой предоставляются привилегии: у машин всегда есть парковочные места, только они могут брать пассажиров.

Проблема качества связана с проблемой легализации

- Мы знаем, почему нельзя заказать такси, если «нет машин». Знаем, что если пассажир садится в машину «от бордюра», то стоимость поездки увеличивается на 20 процентов. В час пик, с 7.30 до 10.30 и вечером, по статистике поступает примерно 10 тысяч звонков на одну тысячу машин, это одна машина на 10 заказчиков. Будут пробки, ведь маршрут пролегает из спального района в центр. Обратно утром никто не поедет. Вечером – ситуация противоположная. На выполнение одного заказа уходит час. Все усугубляется в снегопад, в ливень. Количество заказов увеличивается в три-пять раз, на одну машину – 30-50 заказов.

Легальные компании за последнее время покинули 400-500 водителей, часть перешли в нелегальную сферу. Эти люди не хотят работать по таксометру, не думают о выплатах в фонды медицинского и социального страхования. Они ошибаются, считая, что их доход с 1 октября уменьшится. Заполнить вакантные места некем, осталось приглашать гастарбайтеров.

Наряду с легальными службами работает около тысячи машин нелегалов. Администрировать работу службы такси могут представители национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) и налоговой инспекции. В ANTA инспектированием легальности машин-такси занимаются три-четыре инспектора. Когда эти службы наведут порядок на рынке - тогда будут приемлемые цены и качественные услуги.

В последнее время появилось мобильное приложение, вызов такси к определенному часу можно запрограммировать.

Кто выиграет на четвертом этапе реформы

- Мы хотим, чтобы в выигрыше остались все. Государство получит ожидаемые доходы в бюджет. Патронат и бизнес - развитие отрасли и ее легализацию. Клиенты – безопасность и приемлемые цены. Если в перспективе будут расти цены, то не больше, чем на 3-4 лея. Уже сейчас 80-90 процентов пассажиров не имеют претензий к цене и даже не всегда забирают сдачу. Такой пассажир ждет, чтобы водитель не курил, чтобы машина была чистая, чтобы помогли с багажом.

Марина ТИМОТИНА