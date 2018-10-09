Этой ночью можно будет увидеть звездопад

В октябре жители Молдовы смогут наблюдать целых два звездопада: Дракониды и Ориониды.

Пик первого придется на ночь с 8 на 9 октября. Особенностью этого метеорного дождя станет красноватый окрас. Звездопад четко будет виден вблизи созвездия Дракона, наслаждаться зрелищем можно будет сразу же после заката и до трех часов ночи.

Дракониды получили название от созвездия Дракона. Именно в этом районе находится точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Во время пика можно будет наблюдать 5-18 ярких падения в час. Такая активность объясняется приближением материнской кометы к перигелию - ближайшей к Солнцу точки. Солнце нагревает комету, а та, в свою очередь, освобождает новые частички газа и пыли.

Звездопад Ориониды продлится по 7 ноября. На 22 октября приходится максимум звездного потока. Имен но звездопад Ориониды считают самым зрелищным. Главным его отличием являются большие размеры, высокая скорость падения и оригинальное мерцание в виде длинных "хвостиков". Во время пика в час будут сгорать 15-22 частичек комет. Увидеть его можно будет в созвездии Ориона. Наибольшее количество летящих частичек будет видно лишь после полуночи, а пик падения придется на предрассветное время.