9 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Этой ночью можно будет увидеть звездопад
09.10.2018

В октябре жители Молдовы смогут наблюдать целых два звездопада: Дракониды и Ориониды. 

Пик первого придется на ночь с 8 на 9 октября. Особенностью этого метеорного дождя станет красноватый окрас. Звездопад четко будет виден вблизи созвездия Дракона, наслаждаться зрелищем можно будет сразу же после заката и до трех часов ночи. 

Дракониды получили название от созвездия Дракона. Именно в этом районе находится точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Во время пика можно будет наблюдать 5-18 ярких падения в час. Такая активность объясняется приближением материнской кометы к перигелию - ближайшей к Солнцу точки. Солнце нагревает комету, а та, в свою очередь, освобождает новые частички газа и пыли. 

Звездопад Ориониды продлится по 7 ноября. На 22 октября приходится максимум звездного потока. Имен но звездопад Ориониды считают самым зрелищным. Главным его отличием являются большие размеры, высокая скорость падения и оригинальное мерцание в виде длинных "хвостиков". Во время пика в час будут сгорать 15-22 частичек комет. Увидеть его можно будет в созвездии Ориона. Наибольшее количество летящих частичек будет видно лишь после полуночи, а пик падения придется на предрассветное время.


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.