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Экономика
"Air Moldova" получит новые самолеты
09.10.2018

Представители компаний "Blue Air" и "Air Moldova" провели брифинг, посвященный дальнейшей судьбе приватизированной молдавской авиакомпании.

В частности, представители румынской Blue Air, которые стали главным акционером Air Moldova, заявили, что намереваются сохранить для молдавской компании не только статус национальной авиакомпании, но и развить заключенный в ней потенциал, превратив в одного из лучших региональных операторов.

По словам генерального директора Blue Air Мариуса Пую уже ясны три основных приоритета: увеличение парка самолетов Air Moldova, расширение направлений и предоставление качественного и недорогого продукта для пассажиров. Он приветствовал сотрудников Air Moldova, которые будут иметь возможность работать в большой семье Blue Air с более чем 1000 сотрудниками и более 30 самолетами.

По словам представителей инвестора, главная цель — реабилитировать позитивный имидж Air Moldova и превратить ее в прибыльную компанию. Для этого новым владельцам придется обновлять парк самолетов — через три года количество самолетов и количество сотрудников планируется удвоить. Кроме того, будет расширена география направлений, включая открытие новых рейсов, как на Запад, так и на Восток.

Представители Blue Air заявили, что ни профиль, ни название Air Moldova не изменится. Румынская сторона подтвердила свои обязательства по долгам молдавской авиакомпании.


 
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