Обыкновенный мазохизм: Как Киев использует в своих интересах Кишинев

На Украине прошел визит министра иностранных дел Молдавии Тудора Ульяновски, с которым встречались практически все ветви украинской власти. А вот на родине министра к этому визиту отношение весьма неоднозначное. У молдавских экспертов создается ощущение, что молдавские чиновники намеренно идут Украине на уступки по принципиальным вопросам, сообщает ukraina.ru.

Официальный визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновски в Киев в Кишиневе почти не заметили. И это еще раз показало, как далеки от чаяний своего народа высокопоставленные молдавские чиновники.

«Сдали» Днестр Киеву

Реакция непровластных молдавских экспертов по поводу официального визита Ульяновски на Украину весьма показательна и сводится к простому выводу: много заявлений глобального характера и замалчивание локальных проблем.

Так, например, председатель ассоциации «Эко-Тирас» эколог Илья Тромбицкий заявил местным СМИ следующее:

«Желание Киева построить каскад ГЭС на Днестре, уничтожит не только экосистему главной для Молдовы реки, но и поставит под угрозу нормальное обеспечение питьевой водой всей страны. Украина обязана советоваться с Молдавией во всех вопросах, касающихся Днестра. Это подтверждают международные и в частности — европейские нормы, в первую очередь — Конвенция Евросоюза о трансграничном воздействии на окружающую среду. Пока же Украина действует исключительно по собственному усмотрению».

Парадокс в том, что «сдали Днестр» сами власти Молдавии, когда в 2017 году согласились со всеми требованиями украинской стороны и подписали скандальный документ о пользовании речными ресурсами. Он был подписан в том виде, в каком был предложен украинскими гидроэнергетиками без всяких возражений со стороны молдавской. Создается ощущение, что последние документ даже не читали. Цена вопроса? Об этом остается только догадываться.

На очереди — Приднестровье?

Единый порыв украинских и молдавских властей в том, что касается сотрудничества с НАТО, не может не сказываться негативно на проблеме Приднестровья (непризнанное государство на территории Молдавии). Тираспольские власти с опаской наблюдают над тем, как стремительно сближается Кишинев с Североатлантическим альянсом.

«Разрыв с Приднестровьем у Кишинева усугубляется усилением присутствия структур НАТО. Не исключено, что в скором времени 1941 год покажется всем нам невинным скаут-походом на фоне того, что нам всем готовят, — утверждает политолог Николай Паскару.

Он тоже не обошел стороной «денежную составляющую» отношений Молдавии и Украины.

«Если бы мы, молдаване и украинцы, поняли, что беда у нас одна, и начали бы выкарабкиваться из нее сообща, многое бы изменилось. Правда, во власти сидят сегодня те, кто не в состоянии этого сделать. Потому что карманы у них уже давно набиты дармовыми тридцатью серебряниками», — рассказал он одному из местных политических порталов.

Сопротивление бесполезно?

Почему молдавские власти так легко, даже как-то по-мазохистски, идут на уступки Украине? Скорее всего, эксперты не зря так часто поднимают «денежный вопрос» со всеми вытекающими отсюда взятками и подкупом. А еще нынешняя власть живет по принципу «После нас — хоть потоп» — их не очень-то интересует сильное и независимое молдавское государство. Более того, многие из них твердо уверены, что светлое будущее у Молдавии может быть только в случае объединения с Румынией…

Возможно, все изменится после парламентских выборов в феврале 2019 года, на которых пророссийские силы во главе с нынешним президентом Игорем Додоном имеют реальные шансы взять конституционное большинство в новом законодательном органе.

В парламентской республике, коей является Молдавия, это очень важно.