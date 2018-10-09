Геополитический соус варили премьеры 4 стран и кто его съест, - аналитик

История сотрудничества Грузии, Украины, Молдовы и Азербайджана в рамках собственной региональной организации длится больше десяти лет – с 1997 года.

С тех пор ГУАМ переживала несколько метаморфоз, в аббревиатуре добавлялась и исчезала «У» (с приходом-уходом Узбекистана), а «золотым веком» организации стала середина «нулевых», когда в Грузии и Украине сменились правящие режимы. В сентябре 2006-го грузинский президент Михали Саакашвили с трибуны ООН даже называл Россию агрессором, а спустя несколько дней страны ГУАМ договаривались о создании собственных полицейских сил взамен миротворческим миссиям России в Молдове и на Кавказе.

За годы ГУАМ так и не смогла закрепить за собой какой-либо конкретный статус и к концу десятилетия практически ушла в небытие. Однако уже к 2017 году работу организации удалось реанимировать, а 5 октября в Кишиневе прошел очередной саммит глав правительств стран-членов ГУАМ. Понятно, что к концу второго десятилетия 21 века контекст, в котором был перезапущен четырехсторонний формат сотрудничества Грузии, Азербайджана, Украины и Молдовы, сильно изменился – а значит, изменились и цели проекта.

А в том, что ГУАМ – проект, а не плод реальной самоорганизации близких по духу государств, нет оснований сомневаться.

Кишиневский саммит ГУАМ с точки зрения презентабельности для внешнего зрителя был безупречным. По его итогам каждая заинтересованная сторона сможет увидеть желаемое. В Брюсселе саммит назовут похвальным примером готовности стран Восточного партнерства к объединению усилий во имя общего развития и демократии. Российское руководство и провластные эксперты по старинке могут считать саммит очередным «антироссийским шабашем» – потому что 5 октября в Кишиневе действительно много говорили про геополитику и российскую угрозу. И именно по этой же причине саммит ГУАМ будут хвалить в Вашингтоне и Лондоне.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе сказал, что Россия оккупировала 20% грузинской территорий.

«Российская Федерация и сегодня создает препятствия нашей мирной инициативе, цель которой – создать возможности для граждан, проживающих на оккупированных территориях. Мы пытаемся остановить ту гуманитарную катастрофу, которую сегодня видим на оккупированных территориях. После оккупации количество населения оккупированных территорий уменьшилось в 5 раз», — утверждал грузинский премьер.

Глава правительства Украины Владимир Гройсман говорил об угрозе с Востока:

«Наша цель — мир и восстановление границ. Задача нашего врага: война, разобщенность, агрессия. Наш план — это ежедневная борьба. Борьба военная. Украинские солдаты защищают сейчас восточные границы Европейского союза».

Премьер Молдовы Павел Филипп благодарил коллег из ГУАМ за поддержку резолюции ООН о выводе российских с территории Республики Молдова:

«Это стало проявлением солидарности, которую могли продемонстрировать только друзья Республики Молдова. Принятие данной резолюции – еще одно доказательство того, что, только объединив усилия, в том числе благодаря сотрудничеству в ГУАМ, можно сделать так, чтобы наш голос был услышан на международном уровне».

Лидеры ГУАМ говорили то, чего от них ждали. Премьеры Грузии, Молдовы и Украины щедро приправили саммит соусом из геополитики, благодаря чему он не остался незамеченным, как минимум, для журналистов и ответственных чиновников в европейских столицах.

Тем не менее, риторика о региональной безопасности – то, без чего не обходится в последние годы ни один политик в тех же Молдове и Украине. А это означает, что борьба с «российской угрозой» – лишь внешне привлекательная обертка для того сигнала, который Кишинев и Киев пытаются послать западным партнерам при поддержке Грузии и Азербайджана.

Тбилиси и Баку выглядят статистами на фоне захвативших инициативу в ГУАМ Киева и Кишинева. Хоть Кавказ не столь далек от Восточной Европы, геополитический контекст вокруг Грузии и Азербайджана серьезно отличается от общеевропейского. Тем более, что радикально изменилась ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии, а кейс тлеющего конфликта в Нагорном Карабахе тесно переплетен в трехсторонние отношения России, Армении и Азербайджана.

Таким образом, присутствие Баку и Тбилиси в ГУАМ призвано добавить красок молдавско-украинской идиллии. Примечательно, что на саммите в Кишиневе непосредственно по линии ГУАМ был подписан лишь протокол о таможенном сотрудничестве, а на двусторонней встрече премьеров Украины и Молдовы обсуждали самые разные вопросы, вплоть до отдыха украинских школьников в молдавских лагерях.

Причина, по которой в 2018 году на высоком уровне активизировалось формальное и, главное, публичное сотрудничество Украины и Молдовы, лежит на поверхности. В обеих странах в следующем году пройдут выборы, от которых зависит если не будущее страны, то уже точно благополучие правящей конфигурации власти в Киеве и Кишиневе. Очевиден тот факт, что международный имидж нынешнего молдавского и украинского руководства даже перед лицом своих главных западных партнеров, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Понятно, что в горячий предвыборный период в этих странах возросшее количество двусторонних мероприятий в классическом режиме «петуха и кукушки» вряд ли способно впечатлить Вашингтон и Брюссель. Не сработает это и для собственного населения, изрядно подуставшего от победных реляций своих лидеров на фоне множащихся жизненных неурядиц.

Задача состояла в том, чтобы максимально использовать привлекательный для США и ЕС повод для привлечения благосклонности европейских столиц, от которых сегодня зависит финансовая поддержка обеих стран.

По состоянию на 2018 год и Молдова, и Украина фактически состоят на финансовом обеспечении Евросоюза и нескольких международных фондов. При этом и Киеву, и Кишиневу становится все сложнее получать новые субсидии – Евросоюз постепенно ужесточает требования о проведении правительствами Украины и Молдовы реальных, а не показных реформ в различных областях, включая судебную систему и борьбу с коррупцией. Неудовлетворительные темпы внедрения европейских рекомендаций, игнорирование базовых норм демократии привели к тому, в следующем, выборном 2019 году европейское финансирование может снизиться критически, и властям придется идти на непопулярные меры бюджетной экономии. И избиратель может этого не простить.

Таким образом, у всех молдавско-украинских проектов, создающих красивую картинку «сотрудничества ради европейского будущего», одна цель – поддерживать иллюзию значимости обеих стран для Европы и коллективного Запада, на каждой доступной площадке и как можно больше говорить про «российскую агрессию», «демократию», «развитие», «права человека», «реформы» и далее по списку.

В сухом остатке реанимация ГУАМ – новая попытка Молдовы и Украине выгодно преподнести себя Европе в обмен на сохранение хотя бы видимости европейской благосклонности. Проблема в том, что за красочной оберткой этого подарка скрывается пустота, так как европейский курс обеих стран так и не наполнился конкретным содержанием, необходимой общественной поддержкой, и, главное, реальными делами по улучшению уровня жизни людей.

И если соус из геополитики наверняка пришелся по вкусу западным партнерам, то очевидное намерение Кишинева и Киева в очередной раз по излюбленной схеме продать Вашингтону и Брюсселю уши мертвого осла может привести к весьма неожиданным последствиям для нынешних руководителей Молдовы и Украины.

Сергей Исаенко,

эксперт Regional Trends Analytics