Появились подробности о супругах из Израиля, которые погибли в результате взрыва на Рышкановке

Погибшие в результате взрыва на Рышкановке супруги, приехали в Молдову навестить сына и шестимесячную внучку. Об этом сообщает vesti.co.il cо ссылкой на дочь погибших.

"Они вместе с 14 лет - и погибли вместе", - рассказала в понедельник, 8 октября, Александра.

"Мама и папа родились в один месяц, - продолжает вспоминать дочь, - и даже в одном и том же роддоме. Они познакомились в школе, с тех пор не никогда расставались. Они были счастливы вместе. Два года назад мы праздновали их золотую свадьбу".

Владимир и Ирина остановились в Кишиневе в квартире, которую снял для них сын. Квартира находилась в том же здании, где жил сын. По словам Александры, это 17-этажное здание с 6 подъездами и 500 квартирами.

"Из того, что мы знаем, мама и папа были на 15 этаже, кто-то этажом выше незаконно установил баллон с газом на балконе. Произошла утечка газа, в результате которой прогремел взрыв. 3-4 этажа в руинах, балконы рухнули", - рассказывает Александра.

"Это настоящая трагедия, - сокрушается дочь. – С собой они даже собаку взяли, потому что не хотели оставлять ее одну. Она тоже погибла.

Я говорила с ними каждый день. Они были счастливы, что проводят время с маленькой внучкой".

Израильское консульство в Румынии и МИД занимаются организацией отправки тел в Израиль.