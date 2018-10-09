Трагедия в Кишиневе: почему появились другие версии, кроме взрыва газа

Эксперты, рассматривая тип разрушений в доме на Рышкановке, выдвигают другие версии случившегося.

Спасатели продолжают работать на месте взрыва в многоэтажке на Рышкановке. Сегодня под завалами было найдено тело еще одной погибшей.

Предполагается, что количество жертв может увеличиться. Как стало известно Sputnik из информированных источников, под завалами могут оставаться еще несколько человек.

Версии случившегося

Основной версией является взрыв газа. По крайней мере, об этом заявили корреспонденту Sputnik специалисты, работавшие на месте взрыва. Именно этой основной версии придерживается следствие, но рассматриваются и другие варианты.

Председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы и военный с 30-летним стажем Юрий Чофу заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что причиной трагедии мог стать вовсе не газовый баллон, а пластит — сильнейшее взрывчатое вещество, с которым работают спецслужбы и которое используют террористы.

«Посмотрев видео с места трагедии, первая мысль у меня была, что это было безоболочное взрывное устройство или пластит — взрывчатка, которой часто пользуются. По комментариям свидетелей появилась версия, что это был взрыв газового баллона», — сказал эксперт.

Собеседник утверждает, что подобные разрушения бытовой газ мог произвести только в случае объемного взрыва, а для этого газ должен был длительное время накапливаться в помещении.

Почему от одного баллона не могло быть таких масштабных разрушений.

«Если допустить, что взорвался бытовой газ, то следует понимать — если взорвется сам баллон, он такой беды не причинит, вылетят окна и двери. Газ может привести к большой трагедии, но для этого газ должен проникнуть во все щели, чтобы произошел объемный взрыв. Впервые вижу, чтобы от одного баллона были такие разрушения. Это нужно сутки, чтобы пропитались три квартиры газом для объемного взрыва», — объяснил Чофу.

Будут ли и дальше взрываться дома?

Запретительные меры не решат проблему взрывов и пожаров в Кишиневе, пока граждане сами не осознают, насколько опасна жизнь в техногенном обществе, считает Чофу.

«Какой бы контроль не устанавливало государство, за всеми не присмотришь. Просто должно быть осознание у людей, что мы живем в техногенный век. Что все может привести к плачевным случаям», — заявил Чофу.

Люди, которые живут в окружении множества технических и потенциально опасных факторов, способных привести к трагедии, должны ясно понимать, какие последствия могут быть у необдуманных действий, считает эксперт.

«Надо вести работу с населением. Когда пожарник приходит и не накладывает сразу штраф, а ведет работу — это может предотвратить серьезные последствия. Потому что у нас часто заканчивается все составлением протокола о нарушении. После этого случая, вы думаете, все сняли баллоны, вынесли и положили внизу дома? Абсолютно нет. Это такой менталитет у людей», — подытожил Чофу.

С ним согласен специалист в области муниципальных дел Кишинева Виктор Гурэу.

«Факторы, которые приводят к риску для человеческой жизни, присутствуют везде. Но в других странах есть система ответственности, которой нет у нас», — считает Гурэу.

«В конечном счете мы можем принимать запретительные акты и законы. Но сама по себе модель предупреждения и контроля отсутствует», — отметил эксперт.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11, прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник, 8 октября. Эксперты не исключают, что под завалами могут находится тела других жертв.