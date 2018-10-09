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Здоровье
Ученые обнаружили среди антибиотиков настоящий яд
09.10.2018

Ципрофлоксацин представляет собой противомикробный препарат широкого спектра действия. Он работает, нарушая синтез ДНК, рост и деление бактерий. Показания к применению включают: острый и хронический бронхит, пневмонию, муковисцидоз, отит, гайморит, синусит, тонзиллит, фарингит, инфекции почек и мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), инфекции органов малого таза и половых органов (простатит, гонорея, хламидиоз), брюшной полости, включая холеру и тиф.

Он также помогает при инфицировании ран, при ожогах, абсцессах, септическом артрите, легочной форме сибирской язвы. Как отмечает "Vlad Time", финские ученые предупреждают: средство можно использовать только в критической ситуации.

Они установили, что антибиотик токсичен для тела. Он уничтожает ДНК в клетках тела человека, нарушает энергетический обмен в митохондриях и блокирует рост клеток. Опасность представляют фторхинолоны в составе препарата. Данные соединения провоцируют воспаление, а также дистрофию сухожилий.


 
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