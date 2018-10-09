Супружеская пара из Израиля, погибшая при взрыве на Рышкановке: они вместе с 14 лет и погибли вместе

Супружеская пара из Израиля, погибшая при взрыве в жилом доме на Рышкановке, гостила в Молдове у детей. Они приехали повидать шестимесячную внучку, и сын снял им квартиру по соседству. К несчастью, она оказалась в эпицентре взрыва.

Тело пожилой женщины спасатели нашли под обломками на 14-м этаже вчера утром. Ее 77-летний супруг скончался в больнице в ночь с субботы на воскресенье.

По словам дочери погибших, родители были вместе с 14-лет, а два года назад они отметили золотую свадьбу.

Еще две жертвы взрыва - 30-летняя женщина и ее четырехлетний сын.

В больнице остаются четверо пострадавших. Среди них владелица квартиры, где взорвался газовый баллон. У нее тяжелые ожоги и множественные травмы.

Под наблюдением врачей и пожарный, на которого при разборе завалов после взрыва упала бетонная плита. Сейчас его жизнь вне опасности.

Кишиневская прокуратура открыла уголовное дело по статье убийство по неосторожности. Владелице квартиры, где прогремел взрыв, грозит до шести лет лишения свободы.