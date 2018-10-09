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Экономика
Представители Blue Air: Долги компании Air Moldova будут погашены в течение четырех месяцев
09.10.2018

Долги компании Air Moldova будут погашены в течение четырех месяцев. С таким заявлением выступили представители румынской Blue Air, ставшей новым владельцем молдавского авиаперевозчика.

"Долги будут погашены в ближайшее время. Речь идет о трех-четырех месяцах, в полном соответствии с обязательствами, которые мы взяли перед приватизацией", - говорит генеральный директор Blue Air Мариус Пую.

Компания накопила задолженностей на сумму более миллиарда двухсот миллионов молдавских леев.

Новый собственник обещает сохранить национальный статус Air Moldova и продолжить ее развитие до уровня лучшего регионального оператора. 

"Сегодня Кишинев официально становится десятой по счету базой компании Blue Air. Вместе с тем остальные девять становятся базами Air Moldova. Там вас готовы принять и обслужить, как дома", - сказал коммерческий директор Blue Air Тудор Константинеску.

Как уверены в Air Moldova, новые инвестиции обеспечат мощный импульс для развития компании.

"Спасибо всем партнерам и инвесторам. Компания была, есть и будет.  У нее начинается новая жизнь. Мы намерены в самые короткие сроки пересесть на новые лайнеры и гарантировать пассажирам надежность, комфорт и качество", - отметил генеральный директор Air Moldova Юлиан Скорпан.

Civil Aviation Group приобрела Air Moldova неделю назад. Стоимость сделки превысила миллиард 200 миллионов леев, из которых 50 миллионов поступили в госбюджет.


 
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