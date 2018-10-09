Грозаву объясняет, почему взрыв разрушил 4 этажа здания на Рышкановке (ВИДЕО)

В рамках передачи «Тема дня» на Canal 2 вице-примар Нистор Грозаву объяснил причину разрушения четырех этажей жилого дома на Рышкановке.

По его словам, здание было спроектировано так, чтобы оно было устойчивым к землетрясениям, но не к взрывам.

«Вместе с начальником Службы по чрезвычайным ситуациям Кишинева мы в час ночи были на 16-м этаже здания, когда пожарные нашли этот баллон, из которого продолжал просачиваться газ.

Мы должны понять следующее: взорвался не баллон, баллон не был закрыт или в нем была протечка.

В течение дня газ накапливался в той квартире, которая была практически закрыта. Сформировалась опасная концентрация – от 1,5 до 9,5%. Когда женщина вошла в квартиру, она включила свет, в этот момент произошел взрыв, а ее выбросило из квартиры.

Запах этого сжиженного газа немного отличается от газа, который мы используем в зданиях, где есть централизованные системы газификации.

Это два разных типа газа, он пахнет больше болотом, и он накапливается внизу, а в определенных концентрациях он очень опасен. Там взорвалась эта смесь газа с воздухом, вот почему такие последствия.

Произошел воздушный взрыв, и слабые места не выдержали. Перекрытия обрушились, потому что они не рассчитаны для взрыва, учитывая, что здание будет оборудовано только электрическими плитами. Перекрытия были спроектированы так, чтобы быть устойчивыми к землетрясениям, но не к взрывам вверх и вниз», - сказал – объяснил вице-примар столицы Нистор Грозаву. Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, спустя всего несколько часов после взрыва на Рышкановке, 77-летний мужчина скончался в больнице.

Прокуратура в Кишиневе возбудила уголовное дело за убийство по неосторожности. Если будет доказано, что собственники квартиры, где произошел взрыв, использовали газовый баллон с нарушением норм, им грозит до шести лет тюремного заключения. По словам спасателей, один из жильцов забыл закрыть клапан баллона и взрыв произошел, когда собственница квартиры зажгла спичку.