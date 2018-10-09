Лимоны: 10 преимуществ, которые убедят вас употреблять их ежедневно

Когда у вас есть лимоны, не делайте просто лимонад, употребляйте их десятками способов, потому что они исключительно благоприятно воздействуют на организм.

Они сильнощелочные. У лимонов кислый вкус, но они имеют сильный щелочной эффект и помогают восстановить рН организма. Поэтому рекомендуется начать день со стакана теплой воды с лимоном.

Они богаты витамином С и флавоноидами, которые борются с инфекцией и защищают вас, особенно в зимний период.

Ваша печень любит лимоны. Они оказывают стимулирующее действие и выводят токсины. Очищают кишечник.

Лимон стимулирует деятельность кишечника и вызывает сокращения, выводящие токсины, которые могли накопиться в организме годами.

Лимонная кислота растворяет отложения кальция и камни в почках. Витамин С, содержащийся в лимонах, нейтрализует свободные радикалы, вызывающие старение и болезни.

Лимон имеет сильные антибактериальные свойства. Эксперименты, проведенные с лимонным соком, показали, что он убивает бактерии, вызывающие малярию, холеру, дифтерию и брюшной тиф.

Кровеносные сосуды укрепляются содержащимся в лимонах витамином Р, поэтому они рекомендуются для лиц, страдающих гипертонией.

Лимон содержит 22 противораковых соединения и препятствует размножению раковых клеток. Лимон превосходен для зрения. Многие симптомы могут быть устранены благодаря употреблению в пище лимонов.