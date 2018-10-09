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Общество
Минобразования утвердило расписание выпускных экзаменов на 2019 год
09.10.2018

Министерство образования, культуры и исследований утвердило расписание экзаменов в системе начального образования, выпускных экзаменов в гимназиях, а также график экзаменов на степень бакалавра в 2018-2019 учебном году.

Согласно приказу министра образования, культуры и исследований Моники Бабук, выпускные экзамены будут проходить в следующие периоды:

-  для учащихся начальных классов: 14–23 мая 2019 года;

-  по окончании гимназического цикла обучения: 3–13 июня 2019 года;

-  по окончании лицейского цикла обучения: 5–22 июня 2019 года.

В 2018 году экзамены на степень бакалавра сдали 72% выпускников, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом.  

 

 


 
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