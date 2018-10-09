Как дают чаевые в разных странах мира

В разных странах мира сформировалась совершенно разная культура благодарности за сервис. Официант в США может бежать за вами и возмущаться, что вы дали ему мало чаевых, в то время как в Японии оставленную на столе монетку вам поспешат вернуть как забытую.

Считается, что чаевые появились в Британии в XVI веке. Именно тогда у англичан зародилась традиция чаепитий, и если гости оставались ночевать в доме хозяина, то оставляли деньги его слугам.

Культура чаевых на Западе заметно отличается от принятой на Востоке. В каких-то странах 10% от суммы в качестве благодарности за услугу - средняя норма, где-то такой процент уместен, только если вы недовольны сервисом, а где-то с вас не возьмут и этого - и даже сочтут оскорблением.

В России, как и в Британии, считается вежливым дать 10% чаевых, если вы остались довольны обслуживанием, хотя в Британии, например, не принято оставлять их в пабах, а в России - курьерам, таксистам или парикмахерам, как в США.

США

В США есть распространенная шутка о том, что только подача налоговой декларации смущает больше, чем чаевые. На чай принято давать всегда, но размер чаевых варьируется в зависимости от конкретного штата, места (ресторан, бар, закусочная, такси, доставка и т.д.) и вашей удовлетворенности сервисом. В среднем размер чаевых - от 10 до 20%.

Вознаграждение за сервис появилось в США в XIX веке, когда богатые американцы начали путешествовать по Европе. Изначально этот обычай никому не нравился, так как рассматривался как антидемократический и создающий класс рабочих, которые "просили о милости".

Среди американцев до сих пор ведутся споры о чаевых, однако они уже полностью укоренились в сознании работников сервиса. Экономист Офер Азар в 2007 году подсчитал, что только ресторанный бизнес в 2007 году получил 42 миллиарда чаевых. В США чаевые составляют значительную часть надбавки к зарплате.

Россия

В Советском Союзе чаевые были крайне нежелательны - их считали буржуазным пережитком и попыткой унизить рабочий класс. Однако они существовали всегда - например, как способ завязать хорошие отношения с продавцом в эпоху продуктового дефицита.

Сейчас в России считается вежливым оставить 10% от счета официанту, если вы остались довольны сервисом. Тем не менее, если чаевых не оставлять, вряд ли кто-то посчитает, что вы ушли недовольными.

Как в 2016 году выяснил портал Superjob, 39% россиян регулярно дают чаевые в барах и кафе, и лишь 12% - в такси. Около 15% жителей России заявили, что не оставляют чаевых совсем.

Китай

Как и в большинстве азиатских стран, в Китае культура чаевых не прижилась. Десятилетиями чаевые были запрещены и считались взяткой. До сих пор благодарить за сервис там не принято.

В ресторанах, которые посещают местные жители, официанты не получают "на чай". Исключения - рестораны для туристов или отели, принимающие иностранцев - в таком случае чаевые нужно оставлять только носильщикам багажа.

Еще в Китае можно оставлять чаевые гидам и водителям туристических автобусов.

Япония

Непростая система этикета в Японии охватывает в том числе чаевые. Они социально приемлемы в особых случаях - таких, как свадьбы или похороны. В более же скромной обстановке они могут заставить получателя почувствовать себя униженным.

Философия японского этикета состоит в том, что хороший сервис и так стоит у японцев на первом месте. Даже на мероприятиях, где ждут чаевых, они по протоколу подаются в специальных конвертах в знак благодарности и уважения.

Работников отелей, которые и так обычно обходительны и расторопны, тренируют вежливо отказываться от чаевых

Франция

В 1955 году во Франции приняли закон, по которому чаевые включались в счет - и это переняли и другие страны Европы и всего мира. Предполагается, что это увеличивает зарплаты официантов, а также делает их менее зависимыми от чаевых.

Несмотря на это, добровольные чаевые в этой стране остались приняты - несмотря на то что, судя по опросам, молодые французы скорее не склонны давать чаевые. В 2014 году 15% французов заявили, что они "никогда не дают чаевых".

ЮАР

ЮАР попала в этот список из-за услуги, которой нет в других странах - охрана автомобиля. Это неофициальная индустрия, которая растет так же активно, как и уровень безработицы в стране (он составляет 25%).

Охранник машины работает сам на себя и помогает автомобилистам искать парковочные места и присматривать за машиной. Согласно официальной статистике, в прошлом году в этой стране ежедневно угоняли в среднем по 140 автомобилей.

Стоить эта услуга вполне может меньше одного доллара: в стране по-прежнему спорят о том, что этот бизнес никак не регулируется, а также о том, что нет никаких гарантий, что охранник выполнит свою работу.

Швейцария

В Швейцарии принято округлять счета, чтобы оставить немного чаевых в отеле или в парикмахерской. Однако, в этой стране одна из самых высоких минимальных зарплат в мире.

Например, официант получает более четырех тысяч долларов в месяц. Так что они не настолько зависимы от чаевых, как их американские коллеги.

Индия

Во многих ресторанах в Индии чаевые включаются в счет, поэтому можно не оставлять их специально. Однако по этикету стоит оставить 15-20%.

При этом нередко можно увидеть рестораны, вывески на которых сообщают, что чаевые давать не надо.

В 2015 году в ходе опроса выяснилось, что индийцы - одна из самых щедрых в плане чаевых наций в Азии после жителей Бангладеш и Таиланда.

Сингапур

Чаевые - довольно противоречивая тема в Сингапуре, хотя небольшие суммы в знак благодарности в отелях, ресторанах и такси здесь не запрещены.

На сайте местного правительства прямо говорится, что "чаевые не являются образом жизни" островного государства.

Египет

Давать чаевые здесь принято повсеместно - такая форма благодарности называется "бакшиш". Состоятельные египтяне дают на чай всем работникам сферы услуг - от официантов до заправщиков.

Безработица в Египте - около 10%, а теневой сектор экономики составляет почти 40% от ВВП.

Иран

По иранскому этикету (таруф) из уважения нужно сначала отказаться от денег. Не принято давать чаевые в такси и кафе, однако они приветствуются. Если вы путешествуете с гидом, особенно не один день, будет вежливо оставить ему чаевые.

Аргентина

Дать на чай официанту за хороший стейк и мальбек не приведет вас к неприятностям, хотя по закону о труде с 2004 года в ресторанном и гостиничном бизнесе это запрещено.

Тем не менее, чаевые все равно дают, и они составляют до 40% заработка официанта в Аргентине.