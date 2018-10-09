Надо ли было объявлять траур в Молдове и прерывать День вина из-за взрыва в многоэтажке

Любую трагедию можно использовать в собственных целях, превратив её в танцы на костях.

Опять про трагедию на Рышкановке и наши нравы.

Вчера несколько человек написали мне личные сообщения, мол, давайте что-то сделаем, чтоб отменили праздник и объявили траур. Во-первых, я совершенно обычный простой человек, и влиять на что-либо могу также, как и вы. То есть, никак.

Во-вторых, я против отмены праздника по многим причинам. И, уж тем более, вчера траур был неуместен.

Скажу то, что говорила вчера многим - траур в христианских странах объявляют на третий день, когда похороны. Не поленитесь найти всю информацию в Гугле, я специально искала, чтоб показать всем сторонникам траура.

И, про отношение к случившейся трагедии - принимать настолько все близко к сердцу, чтоб отменять национальный праздник для целой Молдовы, это перебор.

Я искренне сочувствую семьям безвинно погибшим, но нельзя останавливать жизнь целой страны. У нас, к сожалению, есть автокатастрофы, в которых гибнет не меньше людей, и, как ни прискорбно, это чаще, чем можно вообразить. Каждый раз будем замирать на месте?

Теперь, почему я была против отмены праздника, в целом.

Из достоверных источников я знаю, какие приблизительно затраты перед Днём Вина несёт владелец маленького пункта общепита на площади в центре. Это авторизации и различные документации на получение места, разработка и отработка праздничного меню, закупка сырья - продуктов-всякого питья, подготовка полуфабрикатов, перевозка на место точки, аренда/изготовление павильона, подключение к электросети и магистрали с водой, двое суток подготовки и отсутствие сна. Напрочь!

И, соответственно, оплата труда минимум 7-х человек, которые тоже не спят, и поэтому стоят вдвойне дороже.

Кругом- бегом, суммы начинаются от 70 тысяч лей вверх. Некоторые, как я слышала, берут кредиты, чтоб поработать в этот день.

А частные маленькие винодельни, которые годами (!) выращивают виноградную лозу, и берегут как зеницу ока, пока получают первый урожай и вино - что о них? Им же пришлось вложиться ещё и в транспорт, чтоб приехать в город, помимо всего остального.

Их инвестиции переваливают за сто тысяч.

И приходит в этот момент некий политический деятель, проводит прямой эфир с площади, и жалуется, что Его Воробейшество послушали, вежливо кивнули, и откланялись.

Другой такой же умник истошно орет на весь Фейсбук, мол, давайте отменим праздник! Пусть хоть раз инвесторы пожертвуют деньгами в пользу простых людей!

Третьи вообще несли какую-то ересь - давайте вызовем полицию и выгоним всех с площади! Там уроды, пирующие во время чумы!

Хочется сказать одно - прежде, чем выдвигать такие требования, молдавский политик и фейсбучные истерички положили бы на банковский счёт семей пострадавших хотя бы по 10 тысяч леев. Каждый. И тогда требования приобрели бы хоть какой-то смысл.

Очень легко прерывать праздники, в которые ты лично не вложил ни копейки. А кто-то вложил все. Это как быть героем за счёт ближнего, ничего не делая.

Очень легко плевать на многолетний труд чужого человека и пойти на поводу неконтролируемых эмоций.

И вообще, любую трагедию легко можно использовать в собственных целях. И превратить её в танцы на костях.

А вот о тех, кто молча привёз вещи, продукты, переслал денег на счёт, а потом поехал на площадь,... они тоже уроды, пирующие во время чумы?

Я знаю таких двоих. И думаю, эти двое сделали куда больше, чем политик, транслировавший в прямом эфире Жалобную Сагу о Непрерванном Концерте.

Хотя, может, я и неправа.

ДИАНА ПЭ