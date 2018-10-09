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Euronews заподозрил во взрыве в Кишиневе бомбу из пластита (ВИДЕО)
09.10.2018

 Европейский телеканал Euronews поставил под сомнение официальную версию взрыва жилого дома на Рышкановке.

В статье «Подозрительный взрыв в Кишинёве» сообщается, что характер разрушений, причиненный дому №10/15 на Московском проспекте говорит и наличии в квартире бомбы. Автор статьи ссылается при этом на неназванных экспертов.

- По мнению некоторых экспертов, характер разрушений говорит о том, что причиной трагедии мог быть не газовый баллон, а безоболочное взрывное устройство на основе пластита, - написал корреспондент Euronews Юрий Смирнов.

До этого заместитель генпримара Кишинева Нистор Грозаву подтвердил первоначальную версию источника взрыва, связанную с утечкой и детонацией газа из нелегально установленного газового баллона.


 
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