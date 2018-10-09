Чуря: "Если закрыть всех политиков, которые получили деньги от Шора, то мы останемся без политического класса"

Расследование кражи миллиарда проводится выборочно только в отношении тех лиц, которые отказались сотрудничать с властью. Такое мнение прозвучало в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Директор программ Центра политик и реформ Штефан Глигор сделал такое заявление в контексте появления в прессе информации о том, что обучение младшего сына Юрия Лянкэ оплатил Илан Шор в то время, когда Лянкэ занимал должность премьер-министра. По словам Штефана Глигора, примером выборочного расследования является и дело бывшего депутата Кирилла Лучинского. „Посмотрите, где сейчас Юрие Лянкэ, который согласился сотрудничать и работать с нынешней властью и с Демократической партией, и где находятся люди, которые не согласились”, - заявил Штефан Глигор.

Аналитик Корнелиу Чуря заявил, что пока не был доказан факт финансирования учебы сына Лянкэ. Вместе с тем, аналитик говорит, что Илан Шор финансировал многих политиков в Республике Молдова, и „не исключено, что ситуация, связанная с Юрием Лянкэ, действительно имела место”. „Если закрыть всех политиков, которые получили деньги от Илана Шора, то мы останемся без политического класса. Возможно, останемся и без оппозиции”, - сказал Корнелиу Чуря.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что младший сын Юрия Лянкэ учился в Великобритании на деньги примара города Орхей Илана Шора, приговоренного судом первой инстанции за банковское мошенничество в Республике Молдова. Пресса пишет о сумме в более чем 25 тыс. фунтов стерлингов за обучение. „Два перевода денег были сделаны на счета учебного заведения из города Кембриджа с помощью фирмы, фигурирующей в схеме „кражи миллиарда”. Имя младшего сына Лянкэ появляется в документах компании, которую Шор использует для отмывания денег, полученных из банков в виде кредитов”, говорится в журналистском расследовании Jurnal TV.