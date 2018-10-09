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В убийстве болгарской журналистки подозревают уроженца Молдовы
09.10.2018

Полиция Болгарии задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Как сообщают СМИ, им оказался "гражданин Румынии с молдавским паспортом".

В пресс-службе Министерства внутренних дел отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, пишет unimedia.info со ссылкой на apnews.com.

"Мы можем сказать, что был задержан подозреваемый", - сообщил источник, не предоставив других подробностей.

Об убийстве 30-летней телеведущей Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело обнаружили на севере Болгарии. Перед убийством ее избили и изнасиловали. 

Преступник забрал телефон женщины и ключи от припаркованной машины.

Журналистка была убита в конце прошлой недели, ее тело обнаружили в субботу. Молодая женщина подверглась перед гибелью издевательствам, опознать ее сразу не получилось. Коллеги Виктории задаются вопросом, почему с ней расправились, передает euronews.com

Незадолго до смерти Виктория Маринова расследовала коррупционные схемы, касающиеся разворовывания в Болгарии фондов ЕС.


 
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