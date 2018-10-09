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Реакция Додона на объявление Плахотнюка
09.10.2018

Неправильно включать идеологические взгляды политической партии в Конституцию, заявил президент Игорь Додон в связи с сегодняшним объявлением  Влада Плахотнюка о том, что европейский вектор будет включен в Конституцию страны.

«Что это за подход "про-Молдова"?» – спрашивает Додон.

«Очевидно, что ДПМ еще не разобралась с собственными убеждениями и хочет "оседлать" сразу две политические идеи, не имея уверенности ни в одной из них. Полагаю, что изменение Конституции в части введения положения о европейской интеграции нарушит равновесие в обществе. Молдова уже и так разделена между различными геополитическими векторами и концепциями развития страны, но эти споры должны быть урегулированы путем выборов или референдума, где народ определит вектор интеграции и развития», – прокомментировал глава государства.

Он подчеркнул, что выступает за социальное равновесие и во внешних связях, в отношениях с Востоком и Западом, во избежание каких-либо опасных прецедентов применительно к Основному закону страны. «Ни фракция социалистов, ни я как президент не поддержим и не подпишем инициативу демократов о внесении изменений в Конституцию страны. Парламентские выборы как нельзя лучше продемонстрируют, кого и чего хотят видеть граждане; и не нужно менять Конституцию сейчас, в спешке, без согласия в обществе и по истечении политического мандата», – добавил Додон.


 
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