В Молдове более 12 тыс. вакансий. Самые востребованные профессии

Для лиц с высшим и средним образованием имеется 2 320 вакансий, которые составляют около 18% от общего числа вакансий. Большинство из них предлагается в секторе здравоохранения и образования.

Для людей со средней профессионально-технической подготовкой и неквалифицированных работников Национальное агентство по вопросам занятости предлагает 10 387 рабочих мест, что составляет 82% от общего количества вакансий. Из них около трех тысяч – в текстильной и швейной промышленности.

А неквалифицированным рабочим предлагаются следующие рабочие места: подсобный рабочий (914), чернорабочий в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и садоводстве (616), грузчик, помощник воспитателя и т.д.

Люди, ищущие работу, могут обращаться в территориальные агентства по найму или войти на портал Рынка труда: angajat.md, где размещаются вакансии, предлагаемые в каждом районе по профессиям.