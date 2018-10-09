Опрос CBS-AXA: На выборах башкана Гагаузии Ирина Влах побеждает уже с первого тура

На выборах башкана Гагаузии нынешняя глава автономии Ирина Влах победит уже с первого тура. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик.

На открытый вопрос «Кому из гагаузских политиков вы доверяете более всего?» жители автономии ответили так: Ирине Влах (26,7 процента), Николаю Дудогло (2,8 процента), Сергею Анастасову (1,5 процента), Федору Гагауз (1,3 процента), Михаилу Формузалу (1 процент) и Ивану Бургуджи (0,3 процента).









Согласно итогам исследования, 77,7 процента жителей Гагаузии положительно оценивают работу Ирины Влах на посту башкана (23,9 процента – отлично и 53,8 процента – скорее хорошо). Это абсолютный рекорд и первое место среди всех руководителей автономии, по мнению граждан.





Кроме того, доверие к институту башкана испытывают 71,1 процента гагаузов, а конкретно к Ирине Влах – 74,5 процента жителей автономии, что также является рекордом среди всех политических деятелей Гагаузии.







За кандидата Ирину Влах на выборах главы автономии отдали бы свои голоса 53,3 процента жителей Гагаузии. Ближайший к действующему башкану конкурент – экс-депутат парламента от ДПМ Николай Дудогло набрал бы только 3,3 процента голосов, примар Комрата Сергей Анастасов – 2,5 процента, а бывший башкан Михаил Формузал –1,8 процента голосов







Опрос проводился на территории Гагаузской автономии 19-28 сентября компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик. Всего было опрошено 528 человек. Исследование проводилось на основе стратифицированной, двухэтапной, вероятностной выборки.



Погрешность опроса составляет не более 4 процентов