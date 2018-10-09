Опрос CBS-AXA: На выборах башкана Гагаузии Ирина Влах побеждает уже с первого тура

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На выборах башкана Гагаузии нынешняя глава автономии Ирина Влах победит уже с первого тура. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик.
На открытый вопрос «Кому из гагаузских политиков вы доверяете более всего?» жители автономии ответили так: Ирине Влах (26,7 процента), Николаю Дудогло (2,8 процента), Сергею Анастасову (1,5 процента), Федору Гагауз (1,3 процента), Михаилу Формузалу (1 процент) и Ивану Бургуджи (0,3 процента).
За кандидата Ирину Влах на выборах главы автономии отдали бы свои голоса 53,3 процента жителей Гагаузии. Ближайший к действующему башкану конкурент – экс-депутат парламента от ДПМ Николай Дудогло набрал бы только 3,3 процента голосов, примар Комрата Сергей Анастасов – 2,5 процента, а бывший башкан Михаил Формузал –1,8 процента голосов
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