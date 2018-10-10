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Экономика
Экспорт товаров из Молдовы вырос почти на треть
10.10.2018

Экспорт товаров из Молдовы вырос за год почти на 30%. По итогам первых восьми месяцев он составил миллиард 753 миллиона долларов. 

Основным торговым партнером нашей страны остается ЕС, в страны которого продано более 69% товаров. В СНГ экспортировано около 16%.

Товарные поставки в Португалию увеличились в 121 раз, в Южную Африку - в 17 раз. Вырос экспорт в Румынию, Нидерланды, Францию и Арабские Эмираты. А вот продажи в Россию снизились - на 11 процентов. 

Как отмечают статистики, в структуре экспорта увеличилась доля живого скота, растительных жиров и изделий из дерева. Более чем на полтора процента выросли внешние продажи промышленных машин и оборудования


 
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