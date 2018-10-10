10 Октября 2018
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На устах
Бомбы замедленного действия: Publika продолжает кампанию по информированию об угрозах использования газовых баллонов
10.10.2018

Использование газовых баллонов, установленных в квартирах нелегально, обернулось гибелью еще четырех человек. Преступная безответственность разрушила семьи.

Это далеко не первый подобный случай. В 2007 году взрыв прогремел в Сороках, в 2014 - в Оргееве, три года назад - в Кантемире, в 2016 - в Кишиневе. Но страшные уроки, к сожалению, выучены не были. 

Телеканал Publika продолжает кампанию по информированию об угрозах неправильного использования газовых баллонов. Призываем граждан сообщать властям о случаях нелегальной установки. Как будет меняться тревожная статистика, зависит только от нас.


 
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