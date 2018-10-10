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Здоровье
Состав рациона, а не диеты и занятия в спортзале, ключ к хорошей фигуре
10.10.2018

Многие думают, что калорийность рациона и наличие тренировок однозначно определяют наличие хорошей фигуры. Однако последние исследования говорят об обратном. Как передает "Росбалт", известны случаи, когда человек не ограничивает себя в еде, оставаясь при этом стройным. Аналогичная ситуация и с двигательной активностью - есть индивиды без лишнего веса, ведущие малоподвижный образ жизни. 

Ученые специально разработали модель, отражающую ежедневную потребность в калориях для типичного американца, ведущего сидячий образ жизни. Ее сравнили с моделью, составленной для представителя одного африканского племени, занимающегося собирательством. 

Удивительно, но потребность в калориях для обеих групп оказалась одинаковой. У мужчин она составила 2600 калорий, у женщин - почти 2000 калорий, несмотря на то, что представитель африканского племени постоянно находится в движении. По словам экспертов, дело не в образе жизни, а в самих продуктах питания. Некоторые из них провоцируют особо быстрый набор веса. К примеру, этим отличается картофель, изделия из белой муки и сахар. Овощи, фрукты, орехи и йогурт, напротив, способствуют снижению веса за счет наличия пищевых волокон. 

Кстати, не последнюю роль играет мозг. Большую часть энергии в форме глюкозы мозг перерабатывает во время активности вроде образования гормонов, управления обменом веществ и работы органов.


 
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