Венедикт Чуботару: Говоря «Sîntem români şi punctum», Эминеску призывал не жить по западным лекалам

В Румынии провалился референдум, на котором граждане должны были высказаться по поводу замены в конституции формулировки «семья - это брак между супругами» синтагмой «семья - это брак между мужчиной и женщиной». Молдаване одного пола с румынскими паспортами, желающие создать семью, теперь могут просто переправиться за Прут.

Плебисцит, который организовали после одобрения поправок обеими палатами румынского парламента по инициативе неправительственной организации, был поддержан правящей Социал-демократической партией и Румынской православной церковью. На него потратили около 40 миллионов евро, однако никто этого не оценил. Акция провалилась из-за крайне низкой явки избирателей.

Как сообщил в понедельник председатель ЦИК Румынии Мариус Ионел Ионеску, за два дня голосования на избирательные участки пришло менее 21 процента граждан с правом голоса. 91 процент положительно ответил на вопрос, 6,42 процента - отрицательно, остальные бюллетени признаны недействительными. По закону нужна явка свыше 30 процентов. Всего на участки пришли 3,7 миллиона румын. За рубежом проголосовало чуть более 121 тысячи. В Молдове на 35 участков явились менее 6 тысяч человек, хотя за минувшие 12 лет обладателями румынского гражданства стали свыше полумиллиона граждан.

Представитель румынской организации «Mosaic LGBT» Влад Виски приветствовал пассивность избирателей: «Это победа румынской демократии. Румыны отказываются от влияния православной церкви на светские дела румынского государства. Это победа над консервативными силами, которые пытаются повлиять на демократию в Румынии».

Провал референдума приветствовал и почетный председатель Партии национального единства РМ Траян Бэсеску, подчеркнувший в Facebook, что пассивность румын подтверждает приверженность большинства европейским ценностям.

Кстати, он оконфузился на избирательном участке. Проголосовав, под прицелами фото- и видеокамер подошел к столу, за которым сидели члены комиссии, чтобы поприветствовать их. Один из членов комиссии не захотел пожать руку Бэсеску, передает Аgora.md. Бывший президент сделал вид, что не обиделся.

Румынская православная церковь поблагодарила тех, кто проголосовал за сохранение традиционных семейных ценностей, и призвала своих прихожан к духовной сплоченности. «РПЦ исполнила свою гражданскую и моральную обязанность в публичном пространстве, - цитирует «România Liberă» сообщение патриархии. – Хотя референдум не состоялся, это все-таки дало нам возможность узнать уровень приверженности румынского общества к вековым моральным устоям».

«Бойкот удался. Ненависть к Драгне уничтожила референдум» - под таким заголовком «România Liberă» опубликовала в понедельник анализ итогов плебисцита. По мнению автора, пассивность на референдуме объясняется недовольство румын политикой, проводимой СДП и Ливиу Драгней, которого летом приговорили к 3,5 годам тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением.

«Молдавские ведомости» попросили прокомментировать итоги плебисцита в соседней стране известного эксперта в области конфликтологии Венедикта Чуботару.

- Референдум в Румынии прошел на фоне тяжелого кризиса доверия к СДП, - считает он. - Пропаганда за неучастие в референдуме велась с таким аргументом: «участие в референдуме означает поддержку коррумпированному правительству и правящему большинству». Но дело в том, что правящее большинство не имеет отношения к этому референдуму, за его проведение подписались порядка 3 миллион румын за год до прихода СДПР во власть.

Знаменательно, что против участия в референдуме высказывались как активисты ЛГБТ, так и весь шоубиз совместно с «гражданским обществом» в лице неправительственных грантоедов. За участие выступали деятели культуры и известные представители фольклора. Румынская патриархия не была замечена ни в каких призывах.

Очертив этот контекст, можно сформулировать определенные констатации.

Первое: для румынского общества не имеет никакого значения само понятие традиционной семьи. В лучшем случае для него неприязнь к временной политической группировке несравнимо важнее приверженности к тысячелетней традиционной семье.

Второе: эта же констатация полностью действительна и для подавляющего большинства молдаван с румынскими паспортами. Большинство их являются достойными гражданами румынского общества, его неотъемлемой частью.

Третье: в румынском обществе румын не более 21 процента. Остальные живущие в стране лица не отличаются ничем от ЛГБТ-активистов любой западной страны. Румынский язык для них не более чем техническое средство общения. Примечательно, что населенные венграми и секеями села и городки также не участвовали в референдуме, скорее потому что они не считают Румынию своей Родиной и своим государством, и дела страны их не касаются.

Четвертое: РПЦ самоустранилась от продвижения в пастве идеи участия в референдуме. Скорее всего, потому, что ее руководство было убеждено ЛГБТ-активистами и шоубизом не участвовать в референдуме, как и почти 80 процентов румынского электората.

Пятое: Православие в Румынии является маргинальной религией и не имеет никакого влияния на общество. То есть в румынском обществе люди с остатками православной веры составляют незначительное меньшинство, которым вполне можно пренебречь, впрочем, как и в Молдове.

А теперь некоторые выводы.

Первый: унионисты всех мастей жестоко обманывают доверчивых людей, заявляя, что объединение - мечта всех румын: в самой Румынии румын не более 21 процента населения, разбросанного по всей территории: они нигде не живут компактно. Кто с кем объединяется? Молдавские ЛГБТ-активисты с румынскими? Молдавские шоубиз-деятели с румынскими? Молдавские поборники нетрадиционных «семей» с румынскими? В этом контексте слова «молдавский» и «румынский» имеют сугубо географический смысл и никак не этнокультурный.

Второй: унионизм как политическое или культурное движение не имеет ничего общего с румынским народом, с его историей, тем более - с его культурой и верой. Это движение по своей сути враждебно всему тому, что есть и было румынский народ и культура, соответственно, всему тому, что есть и были молдаване. Это движение является выражением этноцида румын. Вот за это и следует законодательно его запретить. Но дело в том, что как Румыния, так и Молдова - колонии Запада. Если бы в Румынии румыны правили, то они бы первыми объявили вне закона весь этот шабаш унионизма.

Третий вывод. Этот референдум выявил то, о чем предупреждал Эминеску до того, как его арестовала правящая клика: если румынский народ будет управляться по западным лекалам, от него менее чем через двести лет ничего не останется, кроме безымянного населения без памяти, идентичности, культуры, своего государства. Он оказался прав на все сто. Он утверждал: чем жить по западным лекалам, лучше жить под чужим политическим и экономическим игом, но согласно своему образу жизни.

Именно это утверждение он закончил такими словами: «Sîntem români şi punctum» - то есть мы румыны только в той мере, в какой живем по нашему образу жизни. И это именно те слова, которые лживо цитируют унионисты. Референдум как раз и доказал, что население современной Румынии не хочет жить согласно румынскому образу жизни, а хочет жить так, как призывают ЛГБТ-активисты.