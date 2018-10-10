Евгений Собор: Несменяемость депутатов равносильна застою крови в сосудах общества

Очень часто, мы, избиратели, спустя страдаем поствыборной депрессией. Анализируя свои просчёты, приходим к выводу: выборы проходят, политики остаются. Как будто заело пластинку на патефоне. Партийные списки стали пристанищем для депутатов-завсегдатаев, которые на годы прилипли к парламентским креслам и ни разу не отчитались перед народом: за какие личные заслуги им такая честь? А «заслуг» такие: коррупция, захваченное государство, кража миллиарда, нищета.

Мы начинаем осознавать, что наделали, проголосовав за секонд-хенд политиков, которые приватизировали парламент: приняли правила игры, поддерживаем ложь и обман, аморальную политику, разложение общества, политическую коррупцию. Чума голосования за одних и тех же охватила стану, и нет ей конца и края.

По аналогии с понятием усталости металла (он постепенно разрушается при одних и тех же нагрузках) французы ввели в оборот термин «усталость власти». А вот наши депутаты никогда не устают, хотя давно пришли в негодность.

Несменяемость депутатов равносильна застою крови в сосудах. Итальянский социолог В. Парето писал: когда кровь не циркулирует по сосудам общества, его ожидает либо революция, либо потеря независимости. У нас псевдоработа парламента в последние 10 лет ведет к потере государственности.

Мы, как в анекдоте, продолжаем переставлять кровати. Несменяемые политики видят себя только у власти, то бишь у кормушки. Вот Сильвия Раду - зачем ей, учительнице испанского языка, с её бизнесом, миллионами и земельными участками, рулить медициной? Да еще после позорного проигрыша выборов мэра столицы. Рискну предположить: должность ей нужна как трамплин для прыжка в высший эшелон власти по проекту режима. И имена ее опекунов мы когда-нибудь узнаем.

Судя по последним парламентским выборам, наших людей вполне устраивает ситуация, когда в министерских и депутатских креслах оказываются представители крупного капитала. Достаточно ознакомиться с декларациями о доходах (о скрытых речь не идёт) почти 40 процентов депутатов – и будет ясно, что нами рулят миллионеры, которые ничем себя не проявили, кроме как зарабатыванием денег. Они неспособны ни писать законы, ни выходить с неординарными инициативами.

Но зачем же им вновь и вновь возвращаться в парламент? Ради поддержания «продолжения стабильности» в экономике и социальной жизни? Нет. Просто крутить эту заезженную дискотеку хотят те же ди-джеи, которые разваливают государство. И нет надежды на то, что сменится музыка. Не случайно в Демпартии уже составляются партийные «списки Форбса», решается, кому попасть в первую пятёрку, а кому в десятку. Смею, предположить, что в этих списках мы увидим знакомые лица тех, кто не устает нести бремя власти.

Давний мой знакомый депутат от правящей партии признался: «вляпался в историю» и уходит из политики с опущенной головой. Мол, Демпартия родила фейковую демократию, и он не хочет далее быть соучастником позора. Запоздалое разочарование. Он выдал мне и такую тайну: более трети нынешних депутатов, включая и перебежчиков (для Воронина они - купленные предатели) мечтают об очередном депутатском мандате. Я засомневался, и собеседник привёл лишь один пример. Разве не заметна чрезмерная активность бывшего коммуниста Сергея Сырбу? Идёт на таран, светится на всех телеканалах, лишь бы попасть в первую десятку списка ДПМ. Он знает, что в одномандатном округе шансов нет. «Он как Фигаро, то здесь, то там, лишь бы руководство заметило его "заслуги"», - заключил мой собеседник.

За годы независимости у нас образовалась политическая прослойка прилипал, которые стремятся создать себе все условия для долгого пребывания во власти. Образовалась клановая организация власти. Это не демократия: преобладают преданность лидеру, нанашизм и кумэтризм. Появились и новые партийные должности: почётный генсек, почётный председатель. Для «сохранения преемственности»? Всё это политические сопли. Народ понимает, где собака зарыта. Кого следует отнести к депутатам, обманувшим надежды избирателей?

Это те, кто после бунта 7 апреля 2009 года обманули нас и довели до нищеты.

Это перебежчики, продавшиеся ДПМ и обеспечившие ей нелегитимное большинство в парламенте.

Это те, кто занимал соглашательскую позицию по отношению к разваливающим государственность и ведущим антимолдавскую политику.

Это те, кто узаконил «тихий переворот» по неоднократному устранению от власти главы государства ради продвижения законов, нужных режиму или по подсказкам извне.

Что же делать, как избавиться от старой, прогнившей схемы, от подержанного депутатского корпуса?

Нынешний парламент – самый ручной и самый продажный. Это пример издевательства над парламентаризмом, Конституцией и законами. Молдавский «опыт» показал: когда парламент - лишь приложение к власти, коррупция расцветает. Всё это происходит по-европейски уникально и по-бессарабски примитивно.

Отвлеку анекдотом. Сидят два депутата за бокалом пива и рассуждают о работе парламента. «Слушай, а что мы там народу обещали?». – «Брось ты всё это, наслаждайся пивом. Пусть у народа об этом голова болит». Что хочу сказать? Около половины депутатского корпуса – равнодушная массовка, молчуны, избегающие публичности. Это машина для голосования, статисты. Есть и те, кто предпочитает пиариться. Нужен парламент нового типа. На выборах-2019 главное – пустить в ход две вещи: мозги и патриотизм. Следует подумать, образно говоря, о национализации депутатского корпуса.

Что это означает для Молдовы? Нужно законодательно закрепить статус политического поведения депутатов касательно независимости, нейтралитета, государственности, идентичности. Недопустимо идти во власть, чтобы воевать против суверенитета страны, как это делает команда Гимпу, лоббировать интересы других стран. Такое поведение должно наказываться лишением мандата, антигосударственным партиям нужно закрыть доступ к участию в выборах.

Пора законодательно закрепить обязанность партий подобрать не менее двух третей экономистов, юристов, специалистов по международным отношениям. Нам нужен мыслящий парламент, а не трибуна для клановых разборок. Ничего против учителей, врачей, бизнесменов, спортсменов не имею, но когда их большинство, это не парламент, а массовка, которая легко поддаётся соблазнам.

Говорят, будущее легко предсказать, но трудно предсказать его точно. Не знаю, какое лицо будет у нового парламента, но предчувствие дежавю сохраняется. Пир во время чумы нарастает, аппетиты обанкротившихся политиков растут. Как избирателю, хочется, чтобы в новом парламенте была свежая кровь мыслящих людей, не отягощенных старыми привычками и диктаторскими замашками. Таких «слуг», а в особенности перебежчиков, мы, избиратели, должны отсеять раз и навсегда.