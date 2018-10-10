Минпросвет и Минздрав противоречат друг другу по статистике заболевших корью

Депутат от Партии социалистов Адриан Лебединский обратился в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и в министерство образования, культуры и исследований с запросом предоставить информацию о причинах, по которым детей без прививок не принимают в учебные заведения страны, а также сообщить, сколько детей с начала года заболели корью.

Оба министерства сослались на закон «О государственном надзоре за общественным здоровьем» за 2009 год, а Минздрав указал и решение правительства за 2016 год о проведении Национальной программы иммунизации 2016-2020.Таким был их ответ на запрос о причинах, по которым не прошедших прививку от кори детей, не принимают на учебу.

На вопрос о том, сколько детей с начала года заболели корью, министерства предоставили разные данные.

Согласно информации Минпросвета, с начала года и по сегодняшний день зарегистрировано 142 подтвержденных случаев кори.

Данные Минздрава кардинально разнятся с информацией от Минпросвета. В Минздраве ответили, что с начала года и по 12 сентября зарегистрировано 281 подтвержденных случаев кори и 4 случая по подозрению в заболевании.

На вопрос журналиста о том, почему отличаются данные, в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты ответили, что информацию получили от Национального центра общественного здоровья и, что Минздрав несет ответственность лишь за данные предоставленные ими. По какой причине в ответе Минпросвета депутату Адриану Лебединскому указаны другие цифры, в Минздраве не знают.

На звонок журналиста, в Минпросвете никто не ответил, чтобы прокомментировать ситуацию.