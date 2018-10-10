Что нужно для получения материальной помощи от примэрии Кишинева?

Муниципальный совет Кишинева проголосовал в понедельник на заседании за выделение 13 млн. леев на материальную помощь ряду категорий населения. Проект предложен фракцией Партии социалистов.

Материальную помощь могут получить следующие категории населения: многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями, как из города, так и из пригородов.

Для получения помощи данной категории населения необходимо написать заявления в управление защиты прав ребенка на имя Лучии Качук, или в управления по месту проживания (территориальные управления по защите прав ребенка). Семьям будет выделено по 4 тыс. леев на каждого ребенка.

Кроме этого, помощь предусмотрена и для пожилых людей, а также людей с инвалидностью, с онкологическими заболеваниями, прикованных к постели.

Бенефицианты данной категории населения, могут написать заявление в управление социального обеспечения и здоровья по месту проживания, или в городское управление социального обеспечения и здоровья, для получения помощи до 6 тысяч лей.

Чтобы получить помощь, перечисленным категориям населения необходимо подать пакет документов, который включает в себя: заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении детей, копию справки о зарплате или пенсии, копию свидетельства об инвалидности, копию документов об опеке.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 022 201640, 022 201545.