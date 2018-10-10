Главная Юрие Лянкэ: Введение европейского вектора в Конституцию это мощное символичное сообщение С момента, когда в Конституции, как высшем законе страны, к которой относятся все остальные законы, решения, постановления, регламенты и др., будет прописано черным по белому, что европейская интеграция страны является приоритетной, которая доминирует над всеми остальными приоритетами, она станет мощным символическим сигналом. Об этом заявил вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ, передает IPN.



„К сожалению, после 27 лет независимости, мы еще не находимся на окончательном пути на Запад. У нас все еще сохраняются мощные реваншистские, ностальгические силы, которые выступают, вводя людей в заблуждение, за совершенно другие цели”, - отметил Юрие Лянкэ в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal2.



Он заявил, что голосование депутатов по этому вопросу можно считать очень серьезной проверкой на зрелость и ответственность за будущее Республики Молдова. „Я очень надеюсь, что разум восторжествует, и все те, кто заявляет, что является проевропейцами, прозападниками, кто демонстрирует свою безграничную любовь к этой цели европейской интеграции, проголосуют в поддержку этой поправки”, - отметил Юрие Лянкэ.

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