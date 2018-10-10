В Кишиневе пытаются выяснить, производят ли в Тирасполе новое оружие

Кишиневские СМИ сообщили со ссылкой на сайт Минобороны Приднестровья, что в непризнанной республике создали новую версию реактивной системы залпового огня «Град». В Молдове эта новость вызвала шум.

Тем более, как сказал экс-министр обороны Молдавии Виталие Маринуца, ранее миссии ОБСЕ, в которую входил и он, было отказано в посещении приднестровских предприятий, где могло производиться оружие. Президент Приднестровья Вадим Красносельский пояснил «НГ», что в Тирасполе оружие не производится, «а только ремонтируется», пишет "Независимая Газета".

Между тем, заметил «НГ» экс-министр обороны Молдавии Виталие Маринуца, «там, где производят ремонт военной техники, там ее могут и производить». Более того, «я не исключаю, что в Приднестровье оружие продолжают производить – ранее у нас была такая информация», отметил бывший военный министр. «Я входил в мониторинговую группу ОБСЕ, которая хотела проинспектировать приднестровские предприятия, где могло производиться оружие, а также российский склад боеприпасов, расположенный в селе Колбасное в Приднестровье, но нам отказали», – сказал Маринуца.

«Технически создать установку «Град» в Приднестровье могут. Однако что с ней дальше делать? Украина вряд ли позволит провезти вооружение через свою границу. Но если нельзя экспортировать, то зачем производить?» – высказал свою точку зрения на ситуацию в прошлом эксперт Женевского центра по демократическому контролю за вооруженными силами, ныне – директор Европейского института политических исследований в Республике Молдова (РМ) Виорел Чиботару.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин пояснил «НГ»: «Пусковые установки «Град» делать несложно, если есть соответствующая производственная база. Она в Приднестровье есть. Что такое сама установка? 40 труб и система для поднятия уровня и поворота. Правда, надо иметь еще и снаряды. Но они есть на военных складах в селе Колбасное. Так что система «Град» вполне может быть создана на приднестровских предприятиях». Однако это не говорит о том, что это делается сегодня, заметил Виктор Литовкин.

В 90-х годах прошлого века в Приднестровье, которое еще не отошло от войны на Днестре (1992), оружие производилось. Об этом автору этих строк тогда говорил президент Приднестровья Игорь Смирнов. Но при этом он отмечал: «Производим стрелковое оружие, но только для внутреннего употребления. Для своей армии».

Действующий президент непризнанной республики Вадим Красносельский проинформировал «НГ» о том, что в настоящее время оружие в регионе не производится. В том числе «Град». «Ничего мы не производим, только ремонтируем. Появившаяся информация – провокация», – резюмировал приднестровский лидер.

В то же время на интернет-портале point.md появилось сообщение о том, что «в настоящее время в мире выпущено около трех десятков версий реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», и на их фоне очень достойно выглядит боевая машина, созданная промышленностью Приднестровья». Информация сопровождалась фото, которое якобы взято на сайте Минобороны Приднестровья. «НГ» на этом сайте подобных фотографий не нашла. Но на фото с празднования в Тирасполе Дня республики 2 сентября «Град» (новый или старый, непонятно) зафиксирован. Кишиневские СМИ сообщают, что в этот день данная установка была открыто продемонстрирована во время торжественных мероприятий.

Напомним, в Приднестровье в 90-е годы были изготовлены боевые машины ВВ-21 «Град» на базе вездеходов ЗиЛ-131 с 20 направляющими. Они были приняты на вооружение местной армии, где продолжают находиться до сих пор.