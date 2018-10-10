BEM, Banca Socială и Unibank вернули государству более 1,27 млрд леев

На 1 октября 2018 года BEM, Banca Socială и Unibank вернули в целом 1 млрд. 271,28 млн. леев из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд. леев

Эта сумма за прошедший месяц увеличилась в целом на 31,6 млн. леев, поскольку месяцем ранее она составляла 1 млрд. 239,68 млн. леев, передает infomarket.md

Согласно данным Минфина, в частности, по состоянию на начало октября 2018 г. Banca de Economii вернул государству 422,04 млн. леев (месяцем ранее - 415,44 млн. леев), Banca Socială – 542,84 млн. леев (517,84 млн. леев), а Unibank – 306,4 млн. леев (306,4 млн. леев).

В то же время, по сведениям финансового ведомства, на 1 октября 2018 г. сами банки, пострадавшие от «кражи века», сумели восстановить 1 млрд. 219,36 млн. леев (месяцем ранее - 1 млрд. 186,48 млн.) - в результате взыскания долгов со своих клиентов, продажи собственных и перешедших к банкам в собственность активов должников и т.д.

Общая сумма таких восстановленных средств Banca de Economii на начало октября с.г. составляла 553,48 млн. леев (месяцем ранее – 547,04 млн. леев), Banca Socială- 524,93 млн. леев (498,73 млн.), Unibank-а – 140,95 млн. леев (140,71 млн.).

При этом, больше всего средств было получено банками за счет погашения их клиентами взятых ранее кредитов – 602,57 млн. леев (месяцем ранее – 601,68 млн.).

В частности, соответствующие поступления у Banca de Economii на начало октября 2018 г. составляли 244,6 млн. леев (месяцем ранее - 243,82 млн.), у Banca Socială – 244,91 млн. леев (244,85 млн.), у Unibank-а – 113,06 млн. леев (113,01 млн.).

Доходы от продажи собственных активов банков составили 221,05 млн. леев (месяцем ранее – 220,83 млн.), в том числе, Banca de Economii выручил 152,08 млн. леев (152 млн.), Banca Socială – 54,74 млн. леев (54,72 млн.), Unibank – 14,23 млн. леев (14,11 млн.).

От продажи активов, перешедших в собственность трех банков, на начало октября 2018 г. было выручено 105,88 млн. леев (месяцем ранее – 105,69 млн.), в том числе, Banca de Economii получил 89,95 млн. леев (89,76 млн.), Banca Socială – 11,85 млн. леев (11,85 млн.), а Unibank – 4,08 млн. леев (4,08 млн.).

В то же время, другие поступления (исполнительные листы, процедуры банкротства и т.д.) сложились в сумме 289,86 млн. леев (месяцем ранее – 258,28 млн.), в том числе, поступления Banca de Eсоnomii составили 66,85 млн. леев (61,46 млн.), Banca Socială – 213,43 млн. (187,31 млн.), Unibank – 9,58 млн. леев (9,51 млн.).