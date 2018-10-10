Есть честные политики в Молдове!

Нет, я не побоюсь это сказать: в Молдове еще есть честные политики. И один из них – лидер ПНЕ. Гениальный лидер!

Так, в ходе передачи „Adevărul live” Анатол Шалару сказал, что ПНЕ может бойкотировать предстоящие парламентские выборы "в знак протеста против несправедливой избирательной системы", добавив, что "мы не можем позволить, чтобы наши голоса оказались в корзине".

Думаю, не нужно быть экспертом в социологии, чтобы приблизительно представить, насколько миниатюрной должна быть корзина для голосов ПНЕ. Миниатюрной настолько, что на выборах будет неловко перед румынскими кураторами. Как же избежать позора? Заранее бойкотировать выборы. Разве не гениально?

К сожалению, в бойкот против несправедливой избирательной системы теперь мало кто поверит. И в этом виноват сам лидер ПНЕ. "Если...наше участие в выборах переманит голоса, например, у Майи Санду или позволит Партии социалистов и Демократической партии создать подавляющее большинство, тогда мы не будем участвовать в выборах" - с военной прямотой сообщил экс-министр обороны, словно забыв о протесте против несправедливой избирательной системы.

К чему такая прямота, г-н Шалару? Ведь многие бы поверили в Ваш бойкот. А что теперь? Честность, конечно, красит человека, но может подставить политика Ваших кругов. Уж Майя Санду точно вряд ли будет довольна такой откровенностью...

Роман Арделяну