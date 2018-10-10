«Молдова» или «Молдавия»: «Блокнот» предлагает обсудить

В молдавском обществе наметился опасный тренд - его политизация, которая сегодня все более разделяет нацию и уж точно не способствует сплоченному формированию и становлению страны.

Немало копий сломано вокруг вопроса. как же правильно называется наше государство: Молдавия или Молдова. Чтобы разобраться не нужно даже быть крупным ученым-историком или авторитетным политиком. Давайте просто и по-доброму порассуждаем, опираясь на очевидные факты.

Исторические предпосылки

Взглянем, хотя бы, на исторические и современные карты. Обратите внимание на окончания в названиях, которые используются в написании на латинице в документах и на картах многих стран: ВалахИЯ, МунтенИЯ, ТрансильванИЯ, БессарабИЯ, ОлтениИЯ, ПолонИЯ, ХунгарИЯ, ДжерманИЯ, ЮгославИЯ, ЧехословакИЯ, БулгарИЯ, конечно же, РомынИЯ и РуссИЯ, а так же вы легко найдете исторические карты многовековой давности и встретите - МолдавИЯ.

Так что, написание и произношение «Молдавия» - это вовсе не намеренная русификация и уж совершенно не пережиток советского прошлого, как заявляют сторонники радикального национализма. Но ладно бы современники, - нынешние власти в лице госинтитута КСТР (Координационный совет по телевидению и радио) и вовсе категорически запрещают журналистам произносить в эфире и писать в лицензированных СМИ названия страны, городов иначе, чем они прописаны законом. Ну не абсурд ли это, когда за окном – динамично развивающийся прогрессивный 21 век, - обсуждают между собой продвинутые современники.

Инициатива журналистов «Блокнота Молдовы»

На фоне того, что накануне премьер-министр Македонии обратился к парламенту своей страны с предложением переименовать Македонию, вернулась и старая мысль, дремлющая в сознании немалого числа молдаван.

Редакция «Блокнота Молдовы», не преследуя никаких политических целей, а тем более, не противопоставляя варианты, предлагает здоровую дискуссию. Обсуждение без глубокого погружения в семантику, без фанатичного копания в истории. Предлагаем читателям просто обсудить, что в их речь, в их бытовое, разговорное настроение ложится более созвучно: официально внедренное «Молдова» или все реже, но все же звучащее «Молдавия»?