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Общество
Диссертации восьми докторантов Государственного университета тщательно проверят
10.10.2018

Диссертации докторантов Государственного университета, подготовленные при участии декана факультета права Сергея Брынзэ и адвоката Виорела Берлибы, тщательно проверят.

Об этом сообщил глава Агентства по обеспечению качества в образовании Андрей Кичук. По его словам, к проверке научных работ привлекут независимых экспертов, передает publika.md

"У нас в Агентстве рассматривается восемь работ. В них эти двое фигурируют в качестве научных руководителей или членов комиссий. Мы еще раз проверим, была ли соблюдена процедура защиты. Новые экспертные комиссии мы назначим на заседании руководящего совета", - говорит глава Агентства по обеспечению качества в образовании Андрей Кичук.

У Сергея Брынзэ и Виорела Берлибы накануне устроили обыски. Обоих доставили на допрос в НЦБК. По данным следствия, они получили взятки как минимум у двоих докторантов. Ректор Государственного университета Георгий Чокану комментировать ситуацию отказался.


 
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