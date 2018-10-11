Марихуана снижает качество спермы, заявляют исследователи

Наркотик напрямую влияет на мужскую фертильность. Как отмечает The Daily Mail, употребление растительного наркотика связано с аномалиями в форме сперматозоидов и со сниженной концентрацией сперматозоидов.

Медики встревожены результатами исследования, принимая во внимание набирающее силу движение за легализацию марихуаны. Уролог Омер Рахим из Тулейнского университета исследовал образцы семени 409 мужчин, наблюдавшихся в клинике репродуктологии. Оказалось, 43% мужчин практиковали употребление марихуаны в какой-то момент жизни.

25% признались, что отказались от наркотика, а 18% продолжали употреблять наркотик на момент проведения исследования. Вне зависимости от частоты и времени употребления марихуаны, люди, которые когда-либо пробовали наркотик, имели сниженное качество спермы. Оно "хромало" в отношении объема эякулята, морфологии (формы сперматозоидов), числа подвижных сперматозоидов.