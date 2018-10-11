В Молдове увеличилось число побочных реакций на лекарства

С начала года зарегистрировано 790 случаев побочных действий медикаментов. Как отмечают в Агентстве по лекарствам, это на 290 больше, чем в 2017-м. Рост специалисты объясняют тем, что люди стали чаще сообщать о таких ситуациях.

"Аллергическая реакция в последнее время стала проявляться чаще, чем 10-15 лет назад. Симптоматика, как при обычной аллергии: сыпь, покраснения на коже, отечность", - сказал глава отделения токсикологии больницы Св. Троицы Адриан Пыслару.

Чаще всего побочную реакцию вызывают противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики и анестетики.

”Необходимо прочитать инструкцию прежде чем принимать лекарство. Медикаменты могут вызвать побочную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты и диареи, и в виде кожных высыпаний. Также может быть реакция со стороны нервной системы в виде слабости и головокружения”, - сказал представитель Агентства по лекарствам Елизавета Тентюк.

Министр здравоохранения призвала специалистов отслеживать сообщения о побочных действиях лекарств.

"Все врачи должны уделять особое внимание фармаконадзору, и в случае побочных эффектов уведомлять Агентство по лекарствам. Благодаря выявлению некачественных медикаментов будут спасены жизни людей".

Информацию о побочных эффектах можно размещать и на официальном сайте Агентства по лекарствам amed.md.