Раду: Проблема заработной платы в области медицины является очень острой

Проблема заработной платы в области медицины является очень острой. И это является приоритетом, поэтому Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено искать все возможности, чтобы решить эту проблему.

Заявление было сделано новым министром здравоохранения Сильвией Раду в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Сейчас мы проводим исследование, и даже если мы не можем поднять зарплаты до уровня Румынии, например, по крайней мере, достойную заработную плату необходимо обеспечить не только врачам, но и медсестрам”, - отметила Сильвия Раду.

По ее словам, первый шаг был сделан через реформу в области первичной медицины, которая предлагает очень хорошее решение для врачей. Вторым шагом будет новый закон о заработной плате, который должен быть принят, отметила министр. Она добавила, что возможно будет расширен спектр оказываемых услуг на основании полиса медицинского страхования.

По ее словам, в настоящее время ищутся решения для пересмотра медицинских услуг для взрослых в том, что касается сахарного диабета, в частности, для введения в стоимость полиса медицинского страхования затраты на тесты.