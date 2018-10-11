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Общество
Раду: Проблема заработной платы в области медицины является очень острой
11.10.2018

Проблема заработной платы в области медицины является очень острой. И это является приоритетом, поэтому Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено искать все возможности, чтобы решить эту проблему.

Заявление было сделано новым министром здравоохранения Сильвией Раду в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Сейчас мы проводим исследование, и даже если мы не можем поднять зарплаты до уровня Румынии, например, по крайней мере, достойную заработную плату необходимо обеспечить не только врачам, но и медсестрам”, - отметила Сильвия Раду.

По ее словам, первый шаг был сделан через реформу в области первичной медицины, которая предлагает очень хорошее решение для врачей. Вторым шагом будет новый закон о заработной плате, который должен быть принят, отметила министр. Она добавила, что возможно будет расширен спектр оказываемых услуг на основании полиса медицинского страхования.

По ее словам, в настоящее время ищутся решения для пересмотра медицинских услуг для взрослых в том, что касается сахарного диабета, в частности, для введения в стоимость полиса медицинского страхования затраты на тесты.

„Сегодня можно пересмотреть перечень платных услуг, чтобы увидеть, если можно снизить их стоимость”, - отметила Сильвия Раду.


 
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