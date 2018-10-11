Раду: Проблема заработной платы в области медицины является очень острой

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Общество
Проблема заработной платы в области медицины является очень острой. И это является приоритетом, поэтому Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено искать все возможности, чтобы решить эту проблему.
Заявление было сделано новым министром здравоохранения Сильвией Раду в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.
По ее словам, первый шаг был сделан через реформу в области первичной медицины, которая предлагает очень хорошее решение для врачей. Вторым шагом будет новый закон о заработной плате, который должен быть принят, отметила министр. Она добавила, что возможно будет расширен спектр оказываемых услуг на основании полиса медицинского страхования.
По ее словам, в настоящее время ищутся решения для пересмотра медицинских услуг для взрослых в том, что касается сахарного диабета, в частности, для введения в стоимость полиса медицинского страхования затраты на тесты.
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