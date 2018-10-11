Тэнасе об инициативе избрания судей народом

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил, что по закону нынешний парламент больше не может голосовать за внесение изменений в Конституцию, чтобы судьи были непосредственно избраны народом, как предлагают демократы.

Однако он утверждает, что если такой проект станет законом, тогда будет затронута вся существующая сейчас система.

«Не знаю, в какой мере нужен будет ВСМ в такой форме, которая существует сейчас. Понадобится перегрузка всей системы. Это не просто элемент – избрание судей. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что в нынешнем контексте, зная, как граждане относятся к системе правосудия, ДПМ пытается найти более радикальное решение. Я не уверен, что это правильное решение», – подчеркнул Александр Тэнасе в эфире передачи «Punctul pe azi» на канале TVR Moldova.

Тэнасе отметил, что, помимо конституционного большинства в парламенте, которое необходимо для внесения поправок в Конституцию, при утверждении такой инициативы должен высказать свое мнение Конституционный суд. Более того, потребуется мнение Венецианской комиссии. Бывший президент ЦК заявляет, что «ситуация в системе правосудия очень плохая».

«Никто больше не отрицает этого. Я считаю, что эта инициатива – попытка найти менее обычное решение тех серьезных проблем, с которыми сталкивается молдавское правосудие. Я думаю, что выдвижение этой инициатива является признанием неудач в проведении судебной реформы», – добавил Тэнасе. Он уточнил, что ему сложно понять, как будет выглядеть конкуренция между двумя судьями и каковы будут предвыборные обещания.

«В США такое есть, но это вызывает там критику», – сказал Тэнасе. Председатель ДПМ, бизнесмен с неоднозначной репутацией Влад Плахотнюк заявил во вторник, 9 октября, что общество по-прежнему считает, что правосудие не является независимым и что на него влияют определенные круги интересов. В этой связи демократы подготовили проект решения Парламента поручить Юридической комиссии подготовить законопроект о внесении поправок в Конституцию, которые позволят, чтобы судьи избирались народом.