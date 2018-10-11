11 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Тэнасе об инициативе избрания судей народом
11.10.2018

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил, что по закону нынешний парламент больше не может голосовать за внесение изменений в Конституцию, чтобы судьи были непосредственно избраны народом, как предлагают демократы.

Однако он утверждает, что если такой проект станет законом, тогда будет затронута вся существующая сейчас система.

«Не знаю, в какой мере нужен будет ВСМ в такой форме, которая существует сейчас. Понадобится перегрузка всей системы. Это не просто элемент – избрание судей.  Это очень сложный вопрос. Я  думаю, что в нынешнем контексте, зная, как граждане относятся к системе правосудия, ДПМ пытается найти более радикальное решение. Я не уверен, что это правильное решение», – подчеркнул Александр Тэнасе в эфире передачи «Punctul pe azi» на канале  TVR Moldova.

Тэнасе отметил, что, помимо конституционного большинства в парламенте, которое необходимо для внесения поправок в Конституцию, при утверждении такой инициативы должен высказать свое мнение Конституционный суд. Более того, потребуется мнение Венецианской комиссии. Бывший президент ЦК заявляет, что «ситуация в системе правосудия очень плохая». 

«Никто больше не отрицает этого. Я считаю, что эта инициатива –  попытка найти менее обычное решение тех серьезных проблем, с которыми сталкивается молдавское правосудие. Я думаю, что выдвижение этой инициатива является признанием неудач в проведении судебной  реформы», – добавил Тэнасе. Он уточнил, что ему сложно понять, как будет выглядеть конкуренция между двумя судьями и каковы будут предвыборные обещания.

«В США такое есть, но это вызывает там критику», – сказал Тэнасе. Председатель ДПМ, бизнесмен с неоднозначной репутацией Влад Плахотнюк заявил во вторник, 9 октября, что общество по-прежнему считает, что правосудие не является независимым и что на него влияют определенные круги интересов. В этой связи демократы подготовили проект решения Парламента поручить Юридической комиссии подготовить законопроект о внесении поправок в Конституцию, которые позволят, чтобы судьи избирались народом.


 
Количество просмотров:
67
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.