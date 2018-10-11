Главная Эксперт: Пребывание в Приднестровье войск России стало для властей Молдовы универсальным способом повышения собственной значимости Пребывание в Приднестровье войск России стало для властей Молдовы универсальным способом повышения собственной значимости, считает эксперт портала Regional Trend Analytics Сергей Исаенко.



Как передает "ИНФОТАГ" в материале отмечается, что "не будь Приднестровья, Молдова не могла бы так долго выглядеть нищенствующим "страдальцем" в глазах международных партнеров, а значит, и получала бы меньше зарубежной поддержки, в первую очередь - финансовой". "Времена меняются, международные участники, похоже, начали что-то подозревать и уже несколько лет настойчиво призывают Кишинев разработать собственную модель решения конфликта. Европейские замечания в Молдове услышали, но имплементировали своеобразно", - отмечает эксперт.



Он напомнил, что о подготовке плана возвращения Приднестровья правительство Молдовы рапортовало ещё в прошлом году, а в СМИ даже появились некоторые тезисы из этого "видения". Ими предсказуемо стали вывод российских войск и трансформация миротворческой операции в гражданскую миссию; повышение статуса США и ЕС в переговорном процессе с наблюдателей до полноценных посредников; предоставление Приднестровью автономии по образцу Гагаузии.



При этом, по его мнению, Кишинев "серьезно опасается выдвигать по приднестровскому вопросу реальные жизнеспособные идеи, намеренно декларируя неисполнимые вещи".



"Кишинев неплохо устроился, балансируя между критикой общественности и недовольством международных партнеров. Пока партнеры по развитию выделяют Молдове масштабную многолетнюю финансовую помощь в рамках проекта "Мер укрепления доверия" между берегами Днестра, можно спокойно осваивать деньги и время от времени дежурно что-то декларировать про "особый статус". Всем известный "координатор" (Плахотнюк - "И") правящей коалиции и по совместительству главный молдавский "погонщик" хорошо знает, что, невзирая на отповеди из Брюсселя этот караван идет в нужном направлении", - сказал эксперт



Он считает неясным, "как Кишинёв намерен обсуждать с Приднестровьем политические вопросы, не имея для этого реальных проектов, кроме того, такой проект вряд ли появится до выборов - приднестровская проблема потенциально опасна в электоральном плане, и на массированную критику по теме Приднестровья действующая власть уже нарывалась".



"У молдавского руководства, очевидно, сохраняются опасения о возможном росте политического влияния Приднестровья в случае, если регион станет составной частью Молдовы с конкретными рычагами административно-правового влияния. Об этом свидетельствует критика идеи федерализации со стороны практически всех крупных молдавских политиков. Даже президент Игорь Додон, ранее предлагавший такой проект, сегодня предпочитает говорить о некоем "особом статусе", - отметил Сергей Исаенко.

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