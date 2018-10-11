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Экономика
Молдова берет в кредит 30 миллионов евро на сбор кадастровых данных
11.10.2018

Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, предоставит Молдове 30,1 млн. евро для реализации Проекта по регистрации и оценке земли. Соглашение с IDA, подписанное 17 сентября, было утверждено правительством и должно быть представлено парламенту для ратификации, передает IPN.

Большая часть финансовой помощи, предоставляемой IDA, в 15,3 млн. евро будет использоваться для первичной регистрации объектов недвижимого имущества. Еще 5 млн. евро будут потрачены для оценки недвижимого имущества. Система земельного управления получит финансирование в размере 7,8 млн. для укрепления своих возможностей. Другие средства будут использованы для укрепления потенциала и управления проектами.

Кредит в 30,1 млн. евро будет предоставлен в виде инвестиционного проекта на условиях концессии, на 30-летний срок. Льготный период составляет 5 лет, а фиксированная процентная ставка – 1,38% годовых.


 
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