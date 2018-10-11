Молдову назвали "гибридной страной"

Московская газета "КоммерсантЪ" опубликовала в среду статью, "Гибридная страна. Как Молдову захватили без войны и революций".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", автор Владимир Соловьев отмечает, что "захват провели у всех на виду", а в разных форматах в этом "поучаствовали ЕС, США и Россия".

"Сейчас все государственные институты полностью захвачены: Молдова стала непредсказуемой территорией без прав, правил и законов. Это не диктатура, не демократия, а часто кажется, что и не государство", - отмечается в статье.

В девяти ее главах излагается новейшая история республики, начиная с апреля 2009 г. Автор отмечает, что западные СМИ ситуацию в Молдове описывают примерно так: "прозападное правительство, мечтающее привести страну в Евросоюз, противостоит президенту Игорю Додону, поддерживаемому Владимиром Путиным".

"Или так: Додон, ищущий дружбы с Россией и членства в Евразийском экономическом союзе, ведет неравный бой с агрессивными русофобами-националистами из прозападного правительства, пульт управления которым находится в Вашингтоне. Реальность сложнее, интереснее и драматичнее заезженного шаблона "Запад vs Россия"", - подчеркивается в статье.

Автор предупреждает, что, описывая ситуацию в Молдове, "важно не попасть в лингвистическую ловушку".

"Такие слова, как "выборы", "парламент", "президент", "правительство", "оппозиция", лучше не использовать или, по крайней мере, брать в кавычки. Идеологии - тоже фикция: называющий себя социалистом Додон бывает на горе Афон кажется чаще местного митрополита и доставляет мощи святых раковым больным. Забыть придется и характеристики "прозападный" и "пророссийский". Привычный смысл этих слов введет в заблуждение и создаст ложное ощущение того, что Молдова ничем не отличается от других стран", - пишет "КоммерсантЪ", разъясняя сущность молдавской власти, президента и оппозиции, которые "как будто ставят эксперимент над страной".

"КоммерсантЪ" считает, что сегодня молдавская оппозиция, противостоящая одновременно Владу Плахотнюку и президенту РМ Игорю Додону выглядит не лучше тех, с кем борется.

"Ее лидеры, создавшие "Движение национального сопротивления", призывают всех граждан страны объединиться и вместе с ними освобождать захваченное олигархами государство. Но ценность этого государства для них не слишком высока - среди участников "сопротивления" много тех, кто открыто симпатизирует идее объединения Молдовы с Румынией", - отмечает автор.

По его мнению, политики из оппозиции также "работают на разделение и так неоднородного общества, которое охотно начинает искать чужих среди своих и наоборот". "В стране, где есть регионы компактного проживания украинцев, болгар, гагаузов, русских, это опасная игра", - подводит итог журналист. Так что еще одна особенность Молдовы: здесь не за кого болеть. Если с "черными" все более или менее ясно, то "белых" нет. Есть серые", - заключает издание.